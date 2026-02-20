Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad CercaníasDimisión EmergenciasCentros menoresEmpadronamientos ValènciaTerrazas AyuntamientoBeca Amancio Ortega AlfafarTherianAlquiler GandiaLuis de GuindosConexión Sagunt-AP7Calor IES OntinyentNueva Paiporta
instagramlinkedin

El Consell aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos

Las colmenas no podrán situarse a menos de 4 kilómetros de las plantaciones de cítricos entre el 2 de marzo y el 31 de mayo

El Consell aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos

El Consell aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos / Daniel Tortajada

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

El Pleno del Consell ha aprobado, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, las medidas para limitar la polinización cruzada en cítricos que provoca la presencia de semillas en el fruto.

De manera general, las colmenas deberán colocarse a más de 4 kilómetros de las plantaciones de cítricos. Dicha regulación se mantendrá durante la época de floración de estos cultivos que, dados los registros actuales de temperaturas y las condiciones previstas para la primavera del año 2026, se fija entre el 2 de marzo y el 31 de mayo.

El acuerdo también contempla las condiciones especiales para los asentamientos de colmenas en 232 municipios de la Comunitat Valenciana, de los cuales 145 pertenecen a la provincia de Alicante, 24 a la de Castellón y 63 a la de Valencia.

Noticias relacionadas

"La Administración es consciente de la necesidad de avanzar en la correcta ordenación de los dos sectores. En este sentido, hay que tener presente el acuerdo alcanzado el 9 de febrero de 2026 con los colectivos implicados, que recoge toda una serie de iniciativas dirigidas a conciliar los intereses de la citricultura y la apicultura", han señalado desde Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  2. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  3. David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
  4. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  5. Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
  6. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  7. La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre
  8. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales

Art al carrer de Picanya presenta su nuevo cartel de Visa Promig

Art al carrer de Picanya presenta su nuevo cartel de Visa Promig

Ciervos muestran misteriosas señales que brillan en ultravioleta en los bosques

Ciervos muestran misteriosas señales que brillan en ultravioleta en los bosques

El hospital de Dénia incorpora una técnica avanzada que permite diagnosticar enfermedades pulmonares de forma precisa y mínimamente invasiva

El hospital de Dénia incorpora una técnica avanzada que permite diagnosticar enfermedades pulmonares de forma precisa y mínimamente invasiva

El mueble valenciano arrasa entre los franceses

El mueble valenciano arrasa entre los franceses

El Ibex 35 mantiene su tono positivo al mediodía (+0,4%) y roza los 18.100 enteros

El Ibex 35 mantiene su tono positivo al mediodía (+0,4%) y roza los 18.100 enteros

¿Quién es José Fabra, nuevo coordinador del TEM?

¿Quién es José Fabra, nuevo coordinador del TEM?

Linces Ibéricos en dos años en los montes valencianos: Medio Ambiente trabaja para reintroducir la especie

Linces Ibéricos en dos años en los montes valencianos: Medio Ambiente trabaja para reintroducir la especie
Tracking Pixel Contents