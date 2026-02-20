El Consell aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos
Las colmenas no podrán situarse a menos de 4 kilómetros de las plantaciones de cítricos entre el 2 de marzo y el 31 de mayo
El Pleno del Consell ha aprobado, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, las medidas para limitar la polinización cruzada en cítricos que provoca la presencia de semillas en el fruto.
De manera general, las colmenas deberán colocarse a más de 4 kilómetros de las plantaciones de cítricos. Dicha regulación se mantendrá durante la época de floración de estos cultivos que, dados los registros actuales de temperaturas y las condiciones previstas para la primavera del año 2026, se fija entre el 2 de marzo y el 31 de mayo.
El acuerdo también contempla las condiciones especiales para los asentamientos de colmenas en 232 municipios de la Comunitat Valenciana, de los cuales 145 pertenecen a la provincia de Alicante, 24 a la de Castellón y 63 a la de Valencia.
"La Administración es consciente de la necesidad de avanzar en la correcta ordenación de los dos sectores. En este sentido, hay que tener presente el acuerdo alcanzado el 9 de febrero de 2026 con los colectivos implicados, que recoge toda una serie de iniciativas dirigidas a conciliar los intereses de la citricultura y la apicultura", han señalado desde Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
