El mueble valenciano arrasa en Francia: el país galo se gasta 171 millones de euros en comprar mobiliario hecho en la C. Valenciana

La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (Anieme) ha presentado este viernes el informe de resultados del comercio exterior del sector de 2025. Al cierre del año, los datos confirman un aumento del 5 % de las ventas internacionales de mobiliario español, lo que supone una cifra de 3.146 millones de euros. Cataluña (32,8 %) y la Comunitat Valenciana (21,4 %) ostentan el liderazgo nacional. Juntas suman el 54,2 % del total exportado.

Sin embargo, los datos referidos al mueble exportado desde la Comunitat Valenciana no ha sido positivo en 2025. Según la asociación, las exportaciones del producto valenciano han caído un 2,5 % entre enero y diciembre del pasado año, con un total de 672,6 millones de euros en ventas internacionales, frente a los 689,7 millones del año anterior.

A dónde viaja el mueble valenciano

Los datos de 2025 confirman que el mercado europeo sigue siendo el principal destino del mueble valenciano, con Francia a la cabeza pese a un retroceso del 5 % interanual, hasta 171 millones de euros. El comportamiento desigual en los grandes mercados tradicionales explica buena parte del ajuste del -2,5 % del conjunto de las exportaciones de la Comunitat: Italia, Alemania y Reino Unido registran descensos, mientras Portugal crece un 5,4 % y consolida su peso como segundo cliente del mueble valenciano.

Fuera de Europa, el balance es más heterogéneo. Estados Unidos se mantiene como tercer mercado para la Comunitat Valenciana, aunque con un leve ajuste (-1,4 %). En contraste, el norte de África gana relevancia: Marruecos dispara las compras de mueble valenciano un 56,5 %, lo que refuerza su condición de mercado de proximidad.

El ranking valenciano se completa con avances contenidos en Países Bajos (+9,4 %) y retrocesos en plazas caribeñas como República Dominicana (-36,9 %) y en Bélgica (-9,6 %), lo que evidencia una reorientación de la demanda hacia mercados europeos del norte y del entorno mediterráneo.

Ritmo de crecimiento del mueble español

En cuanto al crecimiento global de las exportaciones del mueble español en un 5 %, el presidente de Anieme, Jorge Mariner, asegura que "supone un resultado muy positivo en cuanto al ritmo de crecimiento que se venía registrando (el año 2024 se cerró con un aumento del 2,3 %)".

Noticias relacionadas

Desde la organización dice, "destacamos el extraordinario esfuerzo que están realizando las empresas españolas del sector del mueble para potenciar la visibilidad de sus marcas en los mercados internacionales y para lograr estos positivos resultados comerciales en un contexto geopolítico de gran complejidad como el actual, que afecta al comercio internacional en general y, por tanto, a las exportaciones españolas de mobiliario, y al que las empresas se están adaptando de un modo extraordinario".