Los operadores apuestan por centros de datos en Valencia frente a Barcelona por la conexión por cable submarinos

Los operadores de centros de datos apuestan por invertir en Valencia frente a otros destinos como Barcelona por la conexión por cables submarinos. Ya hay cinco conexiones de fibra ultrarrápida de este tipo con extensiones proyectadas hasta Estambul que son claves para el transporte de datos.

La última empresa que ha entrado en Valencia es la firma española Templus (que cuenta con el apoyo del fondo británico IGC). Templus ha comprado el centro de datos del Grupo Aire en el Parque Tecnológico de Paterna y tiene previsto multiplicar por cuatro su capacidad (en los próximos años pasará de un megavatio -MW- a cuatro).

Nacho Velilla, CEO de Templus, explica que Valencia tiene un gran potencial para albergar este tipo de centros de datos por su interconexión. "En el sector de los centros de datos lo que convierte a una zona en referente para acogerlos es su interconexión con el resto del mundo. La conectividad te la dan los cables de fibra óptica y lo que marca la diferencia son los submarinos. A Valencia ya llegan cinco cables submarinos. Con este tipo de infraestructuras la conexión es ultrarrápida", señala.

Nacho Velilla, CEO de Templus. / Levante-EMV

Conexiones en proyecto

Además, hay más conexiones en proyecto. Una de ellas es la recogida en el proyecto Barracuda, que tiene como punto de conexión Sagunt. De la mano de Valencia Digital Port Connect (VDPC), la Demarcación de Costas ya tramita la ocupación de terreno público marítimo-terrestre que precisa esta iniciativa, que conectará Valencia con Génova a través de un cable submarino de fibra óptica a lo largo de más de 1.000 kilómetros. Entre las condiciones únicas de esta operación, presupuestada en más de 100 millones de euros, destaca que es la primera entre España e Italia y servirá de unión bidireccional entre dos de los centros de datos más importantes del sur de Europa, ubicados en Madrid y Milán.

"Valencia tiene, como el resto de España, el acceso a energía renovable al precio más competitivo de Europa y a eso le suma las interconexiones por cable submarino. Si Valencia hace bien las cosas, en pocos años se van a multiplicar los proyectos y puede superar a Barcelona. Yo creo que tiene un potencial enorme", insiste Nacho Velilla.

Centros de proximidad

Los centros de datos de Templus son de proximidad y están dirigidos a empresas de telecomunicaciones y de todo tipo de sectores que están implantadas en la zona. La clave es que, al estar cerca del cliente final, reducen la latencia en la transmisión y optimizan el ancho de banda. "Este tipo de centros de datos locales facilitan una respuesta más rápida al situarse en una ubicación más cercana a donde se generan y utilizan los datos. Así se reduce el coste operativo de las empresas", subraya Templus.

La compañía tiene en Valencia sesenta clientes de sectores como la automoción, banca, seguros, farmacia y servicios. Nacho Velilla explica que van a crecer en Paterna por fases. "La idea es ampliar de 500 kilovatios en 500 kilovatios según vayamos comercializando el centro de datos. Nosotros trabajamos con múltiples empresas. Esperamos acabar este año con dos megavatios disponibles", precisa el directivo de la empresa.

Infraestructura esencial

Detrás de los cables submarinos que hacen atractiva la inversión en Valencia están grandes consorcios. "Son compañías como Amazon y Google y grandes operadores globales. Normalmente el cable no es de una sola empresa. Son consorcios de varias empresas porque su tendido requiere de inversiones multimillonarias. Es una infraestructura muy costosa, pero es la que permite que nos podamos conectar en el mundo de forma ágil y rápida", añade el CEO de Templus.