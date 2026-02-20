Valenciaport pone en marcha su nuevo control de seguridad fronteriza en el puerto de València

Valenciaport ha puesto en marcha el punto de apoyo al Ministerio del Interior en el control de las fronteras, que se han instalado en el puerto de València. Estas instalaciones están cofinanciadas por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior (FESI), y busca reforzar la seguridad fronteriza de los puertos de València y de Sagunto.

"Las nuevas instalaciones, con un presupuesto de 584.767,59 euros, son un paso más en la mejora de la gestión de las fronteras exteriores, ya que permiten facilitar la gestión de los flujos migratorios además de prevenir, detectar e investigar las acciones relacionadas con el terrorismo y otros delitos graves", han explicado este viernes desde la Autoridad Portuaria de València (APV).

"Esta infraestructura cuenta con amplios ventanales, aislamiento térmico, iluminación, mobiliario y tecnología de última generación para la lectura de pasaportes y la atención de los viajeros. Además, la instalación está preparada para operar de forma eficiente en los procedimientos de verificación de identidad y control migratorio", explican.

Verificación de identidades

Su diseño "garantiza un funcionamiento eficiente y seguro, permitiendo realizar los procedimientos de verificación de identidad y control de manera operativa y con todas las garantías", añaden.

El proyecto contempla la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés). Con este fin se prevé la adquisición de tabletas de verificación y supervisión, así como de registro.

El sistema EES permite registrar los datos de entrada y salida, así como la denegación de acceso de nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados Miembros. Por otro lado, el sistema ETIAS "está diseñado para evaluar si la presencia de estos viajeros representa un riesgo para la seguridad o la salud pública, y gestionar en base a ello una autorización de viaje".

"Este proyecto responde al objetivo de la APV de colaborar de manera activa con el Ministerio del Interior y las instituciones europeas para la mejora de los controles de fronteras", dicen desde el organismo.

Además, se incorporarán tabletas de verificación y supervisión, que facilitarán el trabajo de los equipos de control y aumentarán la eficiencia en la gestión de información en frontera.