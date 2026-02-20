¿Cuántos ahorros son necesarios para comprar un piso en València?

El 49% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en venta en España tiene un precio situado por debajo del umbral de lo razonable, según un estudio publicado por idealista. Esto significa que es accesible para una familia con ingresos medios que no destine más del 30% de los mismos al pago de la cuota hipotecaria: podría afrontar un pago mensual de 805 euros al mes, mientras que la cuota de una vivienda de dos dormitorios se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en 698 euros mensuales. De todas formas, para poder acceder a la financiación de la operación las familias deberían aportar una media de 64.568 euros en concepto de entrada y costes fiscales. En el caso de València, el ahorro necesario es de más de 70.000 euros.

Los analistas de Idealista apuntan que la cuota hipotecaria razonable para una vivienda en el Cap i Casal es de 940 euros al mes y que la hipoteca media es de 838 euros. Esto implica que la tasa de esfuerzo de los valencianos para comprar una vivienda es del 27 %, por debajo de la que marcan los bancos como viable. Sin embargo, el problema que tienen las familias es el ahorro de la entrada. El alto coste del alquiler impide ahorrar lo suficiente para que el banco conceda la hipoteca. En València hace falta disponer de 77.503 euros.

A nivel nacional, al igual que sucede con el mercado del alquiler, el reparto de las viviendas a coste razonable no es homogéneo y la escasez de las mismas es especialmente llamativa en los grandes mercados, con Palma, San Sebastián y Málaga a la cabeza. En la capital balear solo el 16 % de los pisos de 2 habitaciones son financieramente aptos para una familia con ingresos medios de la ciudad, mientras que San Sebastián está en el 23 % y en Málaga se sitúa en el 25 %.

A continuación se sitúan Madrid y Barcelona con el 33 % de los pisos con precios por debajo del límite razonable, Granada (43 %), València (48 %), Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Alicante (que comparten un 49 %).

En el lado opuesto se sitúa la ciudad de Lleida, donde el 90 % de los pisos de dos habitaciones tendrían una carga hipotecaria razonable para una familia de ingresos medios. Les siguen las ciudades de Zamora (89 %), Cuenca, Teruel y Jaén (88 % en las 3 capitales).

Edificios en construccion en el PAI de Quatre Carreres de València. / Miguel Ángel Montesinos

Los ahorros, principal freno

Si bien parece que hay una gran cantidad de oferta disponible a un precio sostenible para la economía de una familia con ingresos medios, la realidad muestra el gran escollo que hay que superar para poder acceder a una vivienda en propiedad: los ahorros necesarios para acceder a la financiación y al pago de los impuestos que exige la operación.

Palma es la capital donde el importe que debe aportar quien quiera comprar una vivienda es mayor, ya que alcanza los 147.116 euros, seguida por San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros). Por debajo de los 100.000 euros encontramos los 96.651 euros que son necesarios aportar en Málaga, los 77.503 euros de València y los 76.240 euros de Pamplona.

En la parte opuesta se encuentra la ciudad de Zamora, donde solo es necesario aportar 32.996 euros para optar a la financiación, seguida por Jaén (34.596 euros), Lleida (35.581 euros) y Palencia (35.931 euros), las únicas que se sitúan por debajo los 36.000 euros.

Noticias relacionadas

Cuotas razonables

El consenso financiero aconseja que una familia no destine más del 30 % de sus ingresos al pago de una vivienda (a la cuota hipotecaria en este caso), pero los ingresos no son homogéneos en todas las capitales españolas, por lo que el límite de esta compra razonable varía entre unas y otras. Idealista/data ha utilizado los datos de ingresos por hogar publicados por el INE de cada capital de provincia y con esa cifra ha calculado cuál sería la cuota máxima que podrían pagar en cada una de ellas (lo que denominamos compra razonable).