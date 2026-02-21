El auge y la caída de Altri en Galicia, más de 1.500 días en diez claves

La planta que Altri anunció para Galicia de la mano de la Xunta acabará salvo sorpresa, tras más de cuatro años desde su presentación, guardada en un cajón. El proyecto GAMA inicia los trámites para archivarse tras la fuerte presión social por su impacto y la negativa del Gobierno a darle fondos europeos, además de dejarlo fuera de la planificación de las redes eléctricas hasta 2030. ¿Pero qué ha pasado en estos más de 1.500 días, entre el auge y la caída de la que aspiraba a ser la gran fábrica de fibras sostenibles de Galicia?

Una "biounidad industrial" para Galicia

Altri se presenta en sociedad en la comunidad gallega el 1 de octubre de 2021, cuando la compañía lusa firm un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia (Impulsa) para estudiar "en exclusiva" la construcción de una biounidad industrial con capacidad para producir 200.000 toneladas anuales de pulpa disolvente (dissolving pulp) y fibras sostenibles (lyocell), principalmente para el abastecimiento del sector textil. La colaboración público-privada tiene como protagonistas, en el plano de Impulsa, a la Xunta de Galicia (accionista en un 40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%). No se conocían todavía los pormenores de un proyecto que, entonces, tampoco sabía hasta qué punto daría tanto que hablar.

El Parlamento gallego aprueba por unanimidad su instalación

Ya en febrero de 2022, los diputados gallegos dan luz verde al proyecto, con votos a favor del PPdeG, BNG y PSdeG. El plácet unánime del Pazo do Hórreo a la instalación de la fábrica de Altri prioriza la instalación de la planta "preferentemente" en la provincia de Lugo.

"El proyecto Next Generation más importante"

El 26 de abril, apenas dos meses después del ok del Parlamento gallego, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con el CEO de Altri, José Soares de Pina, en San Caetano. El líder popular valora la decisión de la empresa de elegir Palas de Rei como la mejor localización posible y alimenta las expectativas en torno a la iniciativa al definirla como "el proyecto Next Generation más importante" de la candidatura gallega a los fondos europeos. "Estamos hablando de una inversión de algo más de 800 millones de euros y de la creación de 2.500 empleos directos e indirectos", señala, urgiendo a Madrid a no dejar perder la oportunidad: "Necesitamos al Gobierno central para cerrar este círculo".

Nace Greenfiber, una iniciativa "estratégica"

En junio de 2022 se constituye la sociedad Greenfiber SL, la marca y sociedad instrumental bajo la cual el grupo portugués pretende desarrollar su proyecto industrial en Galicia. Participada en un 75% por Altri, el 25% restante queda en manos de Smarttia (empresa matriz de la energética gallega Greenalia). Solo unos meses después, en noviembre, el proyecto se bautiza con el nombre de GAMA. En diciembre, ya bajo la presidencia de Alfonso Rueda, la Xunta de Galicia declara la fábrica como "proyecto industrial estratégico" para la comunidad.

Las asociaciones ecologistas advierten del impacto

Casi desde el arranque del proyecto, asociaciones como Adega o Ecoloxistas en Acción comienzan a cuestionar su impacto en el medioambiente y su relación con la "eucaliptización". En abril de 2022, coincidiendo con la elección de Palas de Rei como sede de la planta, nace Plataforma Ulloa Viva, impulsada por vecinos de la comarca que desde entonces ejercen una férrea oposición contra su instalación.

Se destapa una "macrocelulosa"

Aunque la resistencia fue constante, la oposición se vuelve masiva cuando el proyecto entra en fase de exposición pública, en marzo de 2024, y se conocen los detalles técnicos reales (como el consumo de 46 millones de litros de agua diarios del río Ulla). La postura del BNG ya había cambiado antes (cargó contra la Xunta por la llegada de Altri en la campaña de las elecciones autonómicas del 18 de febrero) y también lo hizo la del PSdeG, aunque con tintes distintos, mientras la presión social estallaba contra una planta que dejaba de ser percibida como una fábrica sostenible de fibras textiles para ser tildada de "macrocelulosa". Los nacionalistas, que como los socialistas gallegos inicialmente no se opusieron a la llegada de la industria, comienzan a calificar el proyecto GAMA como una "bomba ambiental". El partido del puño y la rosa se muestra más moderado debido a que el Gobierno central (del mismo signo político) gestionaba las ayudas europeas necesarias para el proyecto, pendientes de adjudicarse.

"Altri Non", la presión social estalla

En las calles empiezan a organizarse protestas al grito de "Altri Non", con calaveras y carteles exhibiendo peces radioactivos que no hacen más que expresar el rechazo de la ciudadanía a la planta. La primera gran protesta (ya acude Ana Pontón, lideresa del BNG) tiene lugar en mayo de 2024, una movilización en Palas de Rei a la que seguiría una segunda manifestación histórica en Santiago de Compostela a finales de diciembre. En marzo de 2025, apenas unos días después de que la Xunta emitiese una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para el proyecto (estableciendo que es ambientalmente viable, pero bajo una serie de condiciones técnicas estrictas para mitigar su impacto), se celebra una tercera protesta "por tierra y mar" en A Pobra do Caramiñal (en la que se deja ver por primera vez José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG), con la participación de más de 500 barcos para denunciar el impacto en la ría de Arousa. Tras ella, el pasado diciembre, llega una última marcha multitudinaria en la capital gallega para exigir el abandono definitivo del proyecto.

Negativa a los fondos europeos

En este último año, en paralelo al masivo rechazo social, el Gobierno español confirma que el proyecto de Greenfiber queda excluido de las ayudas del PERTE de descarbonización industrial. La empresa aspiraba a obtener unos 250 millones de euros de fondos Next Generation, pero la resolución le deniega los primeros 30 millones solicitados, en el marco de esta línea. El Ministerio de Industria y Turismo detecta que el proyecto se centra más "en la producción de celulosa" que en la de fibras textiles sostenibles originalmente prometidas, lo que no encaja en los criterios de sostenibilidad exigidos por la Unión Europea.

Sin enchufe, fuera de la conexión eléctrica

A finales del pasado mes de septiembre, antes también de la última gran protesta de los gallegos contra Altri, el Ejecutivo central asesta un nuevo golpe a la planta promovida por el grupo luso al dejarla sin enchufe, fuera de la nueva ampliación de la red eléctrica necesaria para poder llevar a cabo su actividad.

El proyecto GAMA se archiva

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anuncia este viernes que su cartera comienza el archivo del proyecto GAMA, tras quedarse fuera de la planificación de las redes eléctricas hasta 2030. Greenfiber, por su parte, acusa al Gobierno de repudiar el proyecto por cuestiones "políticas" y no recibir "ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión", además de avanzar que estudiará alternativas y posibles alegaciones, mientras el Ejecutivo central defiende que la exclusión de Altri de la propuesta de Planificación de Electricidad 2025-2030 fue "realizada con criterios técnicos" y que "habría que construir una infraestructura específica" para una planta que "tenía mucha incertidumbre".