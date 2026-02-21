Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar

Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos tienen una sobrevaloración muy alta y van a empezar a caer los precios. El plazo de venta en València se está alargando porque los compradores no están dispuestos a pagar lo que piden los vendedores. Hasta ahora el tiempo medio de venta era de un mes y ha pasado a tres meses. Las agencias están notando que la "ansiedad" por comprar ante un repunte de precios ya no se está dando en grandes ciudades como el Cap i Casal.

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), explica que el mercado está a punto de cambiar de ciclo tras más de una década de subidas. "Nos encontramos en el punto más álgido de precios y los compradores están pisando el freno. Algunas valoraciones no tienen ningún sentido", señala Nora García, que representa a más de cuatrocientas inmobiliarias valencianas.

Desaparece la "locura" de compra

"La locura por comprar ha desaparecido", insiste la representante de Asicval. "Los pisos baratos sí se venden rápido, pero la compra de los caros se ha frenado", señala. Nora García afirma que el problema es que los vendedores creen que sus viviendas valen mucho más de lo que el mercado está dispuesto a pagar. "Llegan a las agencias señalando que en la televisión dicen que los pisos han subido mucho y hacen sus propias valoraciones", señala.

La presidenta de Asicval añade que muchas personas están utilizando herramientas de valoración de los bancos que no tienen en cuenta aspectos fundamentales como si una vivienda tiene o no ascensor. "Hemos tenido casas de propietarios que dicen que su piso vale 400.000 euros y son inmuebles que realmente se pueden vender por 250.000 euros. Cuando les informas de la realidad, replican que es que las inmobiliarias hacemos valoraciones a la baja para conseguir ventas rápidas", lamenta.

La tasadora UVE Valoraciones reveló que la divergencia entre los precios de oferta publicados en los portales inmobiliarios y los finalmente firmados en las notarías complica la detección de una posible burbuja. UVE ha analizado la evolución de los precios de la vivienda en España entre 2021 y el segundo trimestre de 2025. El estudio revela una brecha significativa entre los principales índices del mercado: "Las ofertas publicadas en portales como Fotocasa e Idealista muestran precios hasta un 44 % superiores a los valores medios declarados ante notario".

Sobreprecio

La mayoría de los pisos que salen a la venta en València tiene un sobreprecio del 20 %, lo que genera mayor confusión entre los nuevos vendedores. "El problema es generalizar", subraya Nora García.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia coincide en que el mercado empieza a normalizarse. "Los valencianos buscan pisos de entre 200.000 y 250.000 euros y ya no notamos la ansiedad que había antes por si seguían subiendo los precios", asegura Vicente Díez, portavoz del Colegio de API. El comprador se está relajando porque se da cuenta de que las viviendas "ya no vuelan" en horas y no se vende cualquier cosa a precios inflados. "Vemos que aumentan las bajadas de precios en los anuncios de los portales", añade.

Anuncio de 320.000, venta de 260.000 euros

Díez asegura que (de media) los pisos de 100 metros que en los portales inmobiliarios se anuncian por 320.000 euros se acaban vendiendo por 260.000 euros. "Los propietarios que aceptan rebajar el precio son los que venden". "El problema es que algunas personas ponen sus pisos con la expectativa de que en los próximos meses van a seguir subiendo a doble dígito y eso no es realista", reconoce.

Ahora mismo en el Cap i Casal hay 4.500 pisos en venta, pero "una parte muy importante tiene un sobreprecio que los deja fuera del mercado. Es oferta irreal porque no se va a vender", subraya.

En el caso de la obra nueva, el precio de los pisos en València ha roto el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Este tipo de pisos está en el mercado por encima de los 400.000 euros. Sin embargo, los consultores inmobiliarios advierten de que "el comprador valenciano" tiene dificultades para pagar más de 300.000 euros. La consecuencia es que este tipo de viviendas las compran sobre todo inmigrantes del resto de Europa y de Estados Unidos con un poder adquisitivo muy fuerte.