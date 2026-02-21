Uniqlo: El gigante textil que se resiste a abrir en València

"Vamos a aprovechar el viaje a Madrid para arrasar en la tienda de Gran Vía". Como Claudia cientos de jóvenes y no tanto peregrinan hasta Madrid y Barcelona para llenar el armario de la que muchos consideran la única marca que podría hacer sombra a Zara a golpe de precios competitivos y calidad en las prendas. Aunque nació en Japón, Uniqlo lleva años expandiéndose por Europa. En Francia es casi una religión. La tiendas de París son icónicas y en España el fenómeno se está repitiendo en las siete tiendas que ya tiene distribuidas entre Madrid y Barcelona.

Abanderados de lo simple

¿El secreto de su éxito? Muy buena calidad en todos sus productos, precios un poco más elevados que las marcas low cost pero dentro de unos límites razonables, mucha variedad y diseños que sorprenden por su simplicidad hasta convertirlos en básicos atemporales que deben formar parte de todo fondo de armario que se precie.

Sin embargo, la expansión de Uniqlo por España parece centrada de momento en dos capitales. Barcelona fue donde la marca nipona aterrizó con su primera tienda en 2018. Tras una larga prospección desde 2009, la marca abrió en el cruce del Paseo de Gracia con Gran Via de les Corts Catalanes en la ciudad condal. Tras el éxito en Barcelona, la marca abrió en el centro comercial Glòries en 2017 y en Diagonal en 2019. Ese mismo año se inauguró Uniqlo Serrano en Madrid al que siguieron las tiendas en La Maquinista en 2021 y Gran Vía en 2022. La última en abrir también ha sido en la capital, Uniqlo Castellana.

Toda esta consolidación contrasta con la falta de interés a priori de los nipones por la capital valenciana. Pese a lo rumores sobre la apertura de una de sus tiendas en València, lo cierto es que el Cap i casal sigue fuera del radar de Uniqlo, y aquellos que quieran comprar en València únicamente disponen del canal de venta online. Y cada vez son más los valencianos y valencianas que se rinden a la marca japonesa. "Voy a hacer un pedido de Uniqlo", avisa Irene a su grupo de amigos por si alguien más tiene algo en el radar. Y la respuesta suele ser sí.

Colaboraciones con diseñadores

Una de las grandes apuestas de la firma japonesa son las colaboraciones con grandes referentes de la industria. Destacan sus colecciones recurrentes con J.W. Anderson, director creativo al frente de Christian Dior o Loewe (hasta 2025), además de su firma homónima, o con Alexander Wang, que firmó dos colecciones. Prendas de diseño a precios económicos.

Nuevas aperturas

Uniqlo afirmó, tras la apertura de su último establecimiento en Madrid en 2024, que su objetivo es crecer hasta un total de entre 10 y 15 tiendas en todo el territorio nacional, y señaló a otras ciudades además de Madrid y Barcelona. Entre las ciudades que la marca estudiaba se encuentra València, aunque desde entonces la empresa no ha informado de avances en ese sentido.