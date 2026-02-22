Calzado y pavimento deportivo para evitar lesiones

La práctica del deporte, cada vez más generalizada en todos los estratos de edad, se consuma bien para mantenerse en forma, bien para cumplir retos personales o bien, ya en el ámbito profesional, para batir récords o, al menos, obtener ingresos. Sea como fuere, por detrás de cada uno de esos objetivos hay un patrón inalterable y básico: evitar las lesiones, la gran amenaza para todo deportista, incluso los amateurs. Alinear el calzado y la superficie donde se corre es, por tanto, un factor básico para evitar sustos

Así las cosas, una clave esencial es el diseño de calzado y pavimentos deportivos que reduzcan la aparición de lesiones y mejoren el rendimiento deportivo. El Instituto de Biomecánica (IBV) está desarrollando el proyecto Efisport, cuyo objetivo «es investigar, con profundidad, la evaluación de la eficiencia entre el deportista, el calzado deportivo y la superficie deportiva en deportes de alta exigencia, y desarrollar nuevos procedimientos realistas para su caracterización de forma íntegra, adaptados a las nuevas tendencias en innovación, y transferibles a las empresas fabricantes de calzado y pavimentos deportivos», según un comunicado del centro investigador.

Fútbol y atletismo

Efisport centra su trabajo en deportes como el fútbol, el atletismo y el pádel, seleccionados por su alto nivel de exigencia, popularidad y proyección internacional. No obstante, la investigación está abierta a ampliarse a otras disciplinas deportivas. El proyecto «ha conllevado una revisión exhaustiva de las tendencias y los avances que han tenido lugar, tanto en el diseño del calzado deportivo como de las superficies para la práctica deportiva, acompañada de un análisis en profundidad para detectar las principales brechas de conocimiento en torno a la interacción entre deportista, calzado y superficie deportiva».

En palabras de Juan Carlos González, director de innovación en deporte del IBV, “como resultado de las investigaciones, estamos desarrollando nuevos procedimientos para simular de una manera más realista la interacción físico-mecánica entre el deportista, el calzado y la superficie deportiva y, además, procedimientos para la caracterización biomecánica, fisiológica y perceptiva de dicha interacción para la valoración de la eficiencia del deportista”.

En Efisport, el IBV colabora con el Grupo de investigación en Biomecánica y Fisioterapia del deporte y la actividad física (Biocaps) de la Universidad Europea de València, en la monitorización biomecánica y fisiológica -asociada a la interacción calzado-superficie deportiva- para la valoración del rendimiento del deportista en contexto real. Contando con la participación de atletas del Valencia Club de Atletismo, «se están analizando parámetros de velocidad, cinemática angular, desplazamiento y trayectoria, parámetros temporales, así como técnica y cadencia, en dos disciplinas del atletismo en las que se combinan velocidad, fuerza y técnica: el sprint y el salto de longitud».

Interacción

“Estos nuevos procedimientos están siendo desarrollados considerando la interacción entre el deportista, calzado deportivo y superficie deportiva, de forma íntegra y el grado de influencia de cada factor en la misma; teniendo en cuenta gestos clave en la práctica deportiva que marcan la eficiencia y la seguridad del deportista; y prestando especial atención a los nuevos conceptos de calzado y a las inquietudes de los deportistas”, señala González.

Además del claro impacto social de las investigaciones de Efisport en la mejora de la práctica deportiva y la seguridad de deportistas y atletas, sus resultados permitirán a las compañías de calzado y superficies deportivas, especialmente las de la Comunitat Valenciana, reforzar su posición en el sector .