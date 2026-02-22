Cuando crecer se convierte en un riesgo real

Para muchas pymes, crecer es el objetivo natural. Más ventas, más clientes, más equipo. Desde fuera, el crecimiento se percibe como una señal inequívoca de éxito. Sin embargo, no siempre va acompañado de una estructura adecuada para sostenerlo. Y cuando eso ocurre, lo que parecía una ventaja competitiva puede convertirse en un problema serio.

Es habitual encontrar empresas que han evolucionado en negocio, pero no en su organización societaria y contractual. Socios —muchas veces familiares— que ya no comparten la misma visión estratégica, decisiones clave que se eternizan por falta de reglas claras, estatutos desfasados o relaciones esenciales —con directivos, proveedores o clientes estratégicos— mal articuladas desde el punto de vista jurídico. Mientras la empresa funciona, nadie quiere detenerse a ordenar estas cuestiones.

Durante años no pasa nada. El problema aparece cuando la compañía alcanza un punto de inflexión: la entrada de un inversor, la venta total o parcial del negocio, la compra de un competidor, un proceso de relevo generacional o la necesidad de financiación relevante. Es entonces cuando aflora todo lo que no se trabajó antes: conflictos internos, inseguridad jurídica, contingencias inesperadas y, sobre todo, una pérdida directa de valor en la negociación.

En muchas operaciones corporativas, el factor decisivo no es el mercado ni el potencial del producto, sino el grado de orden interno de la empresa. La falta de estructura suele traducirse en ajustes de precio, mayores exigencias, retrasos o incluso la paralización de la operación.

Anticiparse no significa burocratizar la empresa ni perder agilidad. Significa establecer reglas claras, alinear intereses y profesionalizar la estructura antes de que el crecimiento, una operación corporativa o un relevo generacional obliguen a hacerlo deprisa y mal. Las empresas que planifican a tiempo negocian desde una posición de fortaleza; las que no, suelen hacerlo desde la urgencia. La diferencia entre unas y otras no suele estar en el mercado ni en sus cifras, sino en si la estructura estaba preparada antes de que alguien externo la analizara con lupa.

Las empresas que se estructuran a tiempo eligen cuándo y cómo crecen; las que no, acaban negociando cuando ya no pueden elegir.

María Benedicto es Abogada en Aktion Legal