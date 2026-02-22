Los montes de piedad rejuvenecen su clientela: crecen los menores de 40 y los autónomos

En un contexto de encarecimiento del coste de la vida, los montes de piedad vuelven a ganar protagonismo como vía de financiación inmediata. CrediMonte, el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, cerró 2025 con un aumento del 6 % en su actividad, un crecimiento que, aunque moderado, confirma la función anticíclica de este tipo de entidades: cuando aprieta la economía doméstica, crece la demanda de liquidez rápida y segura.

Además, el perfil del cliente se ha transformado. La edad media desciende y cada vez es más habitual ver en las oficinas a menores de 40 años, muchos de ellos autónomos, profesionales liberales o pequeños empresarios. Para este colectivo, el empeño de joyas se ha convertido en una herramienta puntual de tesorería: permite cubrir pagos urgentes, desfases de cobros o tensiones de liquidez sin recurrir a pólizas bancarias más costosas o a créditos rápidos con condiciones más gravosas.

Así lo explica Ana Soto, directora de CrediMonte, una entidad que mantiene su tradicional papel de apoyo a economías familiares con dificultades para acceder al crédito bancario —no se exige nómina ni historial crediticio, basta con aportar una joya como garantía—, pero al mismo tiempo capta a usuarios plenamente bancarizados que valoran la rapidez, la simplicidad del trámite y el coste como factores diferenciales. Esa diversificación responde, en parte, a la inflación acumulada en los últimos años y al encarecimiento de la financiación tras la subida de tipos de interés, que han tensionado presupuestos domésticos y balances de pequeños negocios.

Las motivaciones por las que se pide un crédito son variadas, según apunta Soto. Entre ellas predominan las "necesidades puntuales de liquidez", como podrían ser pago de recibos, impuestos, proveedores, reparaciones imprevistas o gastos estacionales, con ligeros repuntes de actividad en periodos como verano y Navidad, cuando el gasto familiar se intensifica, ante regalos o planificación de vacaciones.

Sede de CrediMonte, en València. / L-EMV

La clave es la inmediatez de este modelo: la tasación se realiza en oficina y el dinero se entrega en el acto, lo que convierte el empeño en una solución de último recurso, pero también en una alternativa estratégica para quien busca flexibilidad financiera a corto plazo.

Qué se empeña: joyas cotidianas, no grandes alhajas

El retrato de las piezas depositadas dibuja también una radiografía social. La mayoría, señala Soto, son joyas de uso cotidiano —anillos, pulseras, cadenas— y "responden a piezas procedentes de herencias o que se atesoran como recuerdos emocionales durante generaciones. En ocasiones llega alguna pieza de carácter más especial, pero no es lo habitual", dice la directora de la entidad. El cliente no busca tanto desprenderse de su patrimonio, sino obtener liquidez temporal manteniendo la posibilidad de recuperarlo.

El funcionamiento es sencillo y estandarizado. Un equipo de gemólogos tasadores valora la pieza, determina el importe del préstamo y formaliza la operación por un plazo de un año. El cliente puede cancelar anticipadamente sin penalización o renovar al vencimiento si lo necesita. Las joyas quedan custodiadas con garantías de seguridad durante toda la vigencia del contrato. El modelo está diseñado para que el usuario recupere su objeto: de hecho, según señala Soto, alrededor del 97 % de las piezas empeñadas vuelven a manos de sus propietarios. Solo una pequeña parte llega a subasta pública, y si la venta supera la deuda, el excedente se devuelve al titular.

Uno de los argumentos que esgrime la entidad frente a casas de empeño privadas o créditos rápidos es el coste financiero. Los préstamos aplican un tipo de interés fijo anual de entre el 6, 5% y el 8,5 %, con una TAE aproximada del 13 % al 14 %, cifras que se sitúan, según la entidad, por debajo de muchas alternativas de financiación inmediata donde los intereses se calculan en términos mensuales, lo que encarece de forma notable el resultado final.

El papel del oro y el contexto macroeconómico

La evolución del precio del oro influye de forma directa en la actividad diaria. Cuando el metal precioso sube, las joyas sirven de garantía para obtener importes de préstamo más elevados, lo que mejora la capacidad de financiación del cliente. Sin embargo, esos mismos repuntes incentivan la venta definitiva de piezas, una práctica que desde el monte de piedad se desaconseja por su impacto en el patrimonio familiar o empresarial. La recomendación es conservar el oro como valor refugio y utilizarlo, si es necesario, como respaldo para obtener crédito, no como activo a liquidar de forma permanente.

La mayoría de piezas que llegan son joyería cotidiana. / L-EMV

A este factor se suman variables macroeconómicas como la inflación, la subida de tipos o la desaceleración del consumo, que reducen la renta disponible y elevan la demanda de soluciones de liquidez inmediata. En ese escenario, los montes de piedad refuerzan su papel histórico de red de seguridad financiera.

Noticias relacionadas

CrediMonte opera sin ánimo de lucro y destina sus beneficios a la obra social y cultural de la Fundación Bancaja, lo que refuerza su posicionamiento como alternativa de finanzas éticas frente a operadores puramente comerciales. Con casi siglo y medio de trayectoria, la entidad defiende que su modelo combina sostenibilidad económica y función social, un equilibrio que, a la vista de la evolución reciente, sigue encontrando espacio en una economía marcada por la incertidumbre y la necesidad de soluciones financieras ágiles.