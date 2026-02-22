La traición de Bruselas

A estas alturas nadie se cree los cuentos chinos de Bruselas. El acuerdo firmado con Sudáfrica, en solo diez años, se ha cargado la primera mitad de la campaña de mandarinas. Mientras las importaciones sudafricanas se han triplicado, nosotros hemos perdido el 40% de la producción de clementinas y satsumas tempranas. También tenemos el impacto del acuerdo con Egipto, que puede inundar toda Europa con sus naranjas. Esto no es venir a complementarnos, esto es una clara e inequívoca sustitución.

Del acuerdo con Marruecos no sé por dónde empezar: cada vez más cítricos, más aceite de oliva, más aguacates… Europa ya consume más tomate marroquí que español. Y en el futuro esto irá a más, porque nuestros gobernantes les financian infraestructuras hidráulicas que aquí en España nos niegan.

Las importaciones de arroz están disparadas, sobre todo las provenientes de Camboya y Myanmar, que llegan sin aranceles porque Bruselas hizo el acuerdo ‘Todo menos armas’ a condición de que se democratizaran. Ahora se han vuelto dictaduras, pero la hipócrita UE no ha roto el acuerdo, es más, como premio deja entrar más arroces que nunca, sin actualizar los aranceles en veinte años y propone una cláusula con un umbral tan elevado que jamás se activaría. Así será imposible seguir cultivando arroz en el parque natural de La Albufera.

En Bruselas nos han creado la imagen de llorones, pero la realidad es que estos acuerdos están socavando desde hace décadas nuestra rentabilidad. Por supervivencia, por dignidad, hemos vuelto a salir a la calle para denunciar el humo que nos vende la UE y que cada vez menos ciudadanos se tragan. Nos hemos manifestado dos veces en Estrasburgo, dos veces en Bruselas, en Valencia y toda España. No queremos más competencia desleal, venga de Mercosur, de Australia o de donde sea.

Si los políticos de la UE hacen todo esto porque piensan que será bueno para abaratar la cesta de la compra, es evidente que es una política desnortada y equivocada que nos lleva al abismo. Si lo hacen porque quieren proteger otros sectores, más poderosos, y no tienen ningún reparo en sacrificar al sector agrario, es una vil traición. En todo caso, deben rectificar antes de que sea demasiado tarde y perdamos la autosuficiencia alimentaria.

Cristóbal Aguado es presidente de AVA-Asaja