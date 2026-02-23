4Piot incorpora un módulo de sanidad vegetal con predicción de enfermedades a 4 días
Eduardo Enric
4Piot, la empresa de digitalización agraria del Grupo 4Plus, acaba de lanzar su nuevo módulo de sanidad vegetal, que permite la predicción de plagas y enfermedades en cultivos con hasta 4 días de antelación, gracias al uso de inteligencia artificial y datos meteorológicos locales.
El módulo, analiza de forma continua variables clave como la temperatura y la humedad, que son recogidas por las estaciones meteorológicas instaladas en campo. Después, las procesa mediante IA, identificando, de esta manera, condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades.
Esta aproximación basada en el microclima real de la parcela, ofrece una ventana predictiva clave de 4 días a agricultores y técnicos para que puedan anticipar tratamientos fitosanitarios. También, mejorar la planificación agronómica y reducir riesgos en la producción.
Módulo orientado a la prevención
A diferencia de los módulos centrados únicamente en la detección de daños ya visibles, el nuevo módulo de sanidad vegetal de 4Piot está orientado a la prevención, lo que permite actuar antes de que la enfermedad se manifieste en el cultivo.
“La predicción a 4 días permite optimizar el momento de la intervención fitosanitaria. Con este nuevo módulo, 4Piot consolida su apuesta por soluciones que no solo monitorizan el cultivo, sino que anticipan problemas y aportan una ventaja operativa real en el campo”, ha explicado Guillermo Escartí, director de 4Piot.
Más información
El enfoque preventivo del módulo de sanidad vegetal de 4Piot permite optimizar el uso de recursos, evitar aplicaciones innecesarias y avanzar hacia una agricultura más sostenible y rentable. Una agricultura orientada no solo a la monitorización del cultivo, sino a la anticipación de problemas sanitarios y la mejora de rentabilidad en el campo.
El de sanidad vegetal se une a los módulos energético, hidráulico, 4SIG y de alertas con los que 4PIOTpone al alcance de los usuarios datos objetivos que facilitan el control de las parcelas en todo momento y garantizan la reducción del consumo y los costes asociados a la energía y el agua.
