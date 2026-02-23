La CEV premia a Recover, Lafuente Servicios Integrales, Cemex, Litoturia y Consum
Redacción Levante-EMV
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y Caixa Popular, en colaboración con la Generalitat, pondrán en valor a las empresas que han destacado por sus iniciativas en favor del desarrollo sostenible en la Comunitat Valenciana en losPremios “+ Sostenibles + Responsables”. En esta segunda edición se reconocerá el compromiso de Recover, Lafuente Servicios Integrales, Cemex, Litoturia y Consum en un acto que tendrá lugar el 25 de febrero en el Auditorio Miguel Burdeos de la CEV y que contará con la ponencia del divulgador medioambiental y presentador de televisión Jacob Petrus.
