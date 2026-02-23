La mitad de las empresas valencianas está controlada por un único accionista

Casi la mitad de la empresas de la Comunitat Valenciana está en manos de un único accionista como administrador único y el total de las firmas de propiedad familiar ya generan algo más de dos tercios del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Su aportación a la riqueza autonómica es clave, ya que superan al peso que tienen compañías con inversores foráneos o institucionales, así como el sector público. Es la conclusión del último informe del Observatorio sobre Gobierno, Estrategia y Competitividad de las Empresas (GECE), elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y CaixaBank.

El 87,4% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares, es decir, su capital y gobierno corporativo está en manos de una o varias personas de la misma familia. Pero no todas las empresas familiares son iguales. "Junto a este modelo de empresas fuertemente personalistas coexiste un considerable número de empresas en las que el gobierno está controlado por una familia, pero cuya propiedad no está concentrada en una única persona", destaca el citado estudio.

Este grupo representa un 39,7% del total del tejido empresarial valenciano y genera el 61,2% de la riqueza de la región. En este prototipo de empresas se encuentran grandes corporaciones de la Comunitat Valenciana, con Mercadona al frente por volumen de facturación y plantilla, así como otros imperios familiares como los de Porcelanosa, Pamesa, Boluda, Vectalia o Chocolates Valor, entre otras.

Por provincias

La provincia de Alicante es la que tiene mayor porcentaje de empresas con accionista y administrador único, un 50,2%, cifra superior a la media, que refleja un tejido empresarial especialmente apoyado en el control individual. Por el contrario, en Castellón, aunque este modelo de empresa es también el más numeroso, su peso relativo es menor que en Alicante (45,1%) y también que en Valencia (46,7%). En las tres provincias, el impacto de estas empresas de accionista y gestor único en el PIB regional es inferior a su peso en número. Las de Alicante aportan un 25,5% de la riqueza provincial, mientras que las de Castellón, un 17,1%, y las de Valencia, un 14,1%.

Radiografía de las empresas valencianas. / LEVANTE-EMV

Eficacia

El director del Observatorio GECE e investigador del Ivie, Alejandro Escribá, explica que “el estudio permite afirmar que la fórmula más eficiente en la economía valenciana no es ni la empresa familiar personalista (controlada y dirigida por una única persona), ni la empresa con un gobierno corporativo desvinculado de la propiedad, sino aquellas configuraciones que combinan la fortaleza y compromiso de la propiedad familiar con la diversidad de perspectivas que aporta una propiedad compartida, y una gestión profesional”. En ese sentido,los autores del informe sostenen que "la fórmula más eficiente en la economía valenciana no es ni la empresa fa miliar tradicional ni la empresa totalmente desvinculada, sino aquellas configuraciones que combinan la fortaleza y compromiso de la propiedad familiar con la gestión profesional (con independencia de la consanguineidad familiar o no), la apertura del capital o la participación de otros socios, ya sean familiares o no. Estas estructuras intermedias concentran hoy la mayor parte del dinamismo económico, la competitividad más elevada y los mayores niveles de consolidación".

