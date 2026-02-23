Endesa eleva su plan de inversiones en redes hasta más de 5.200 millones pese al choque con la CNMC

Endesa disparará su plan de inversiones en el negocio de redes a pesar de las insistentes quejas por la baja retribución aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para los próximos año. Las grandes eléctricas, también Endesa, habían advertido de su intención de revisar a la baja su esfuerzo inversor en redes por la modesta remuneración decretada para el próximo sexenio y por el modelo con más riesgo para las empresas decretado por el supervisor. Pero la compañía finalmente elevará hasta más de 5.200 millones las inversiones en tres años en el negocio regulado de las redes, frente a los 4.000 millones previstos hasta ahora.

El grupo Enel, en manos del Estado italiano y que controla Endesa con una participación del 70%, ha desvelado este lunes la actualización de su plan estratégico entre 2026 y 2028, con el que adelanta alguna de las claves de la hoja de ruta de su filial española. Endesa presentará este martes su propia revisión de su plan estratégico para el próximo trienio con todos los detalles, pero su matriz ya ha anticipado que las inversiones en el negocio de la distribución se dispararán.

La nueva estrategia de Enel contempla unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros hasta 2028, un 23% más que los 43.000 millones que se recogía anterior versión del plan (para el periodo 2025-2027) con el objetivo de impulsar al máximo su crecimiento tanto en renovables como en el negocio de redes. El esfuerzo inversor en renovables se disparará hasta los 20.000 millones (8.000 millones más que en la previsión de hace un año) y ascenderá a 26.000 millones en el caso de las redes (en línea con la anterior hoja de ruta para el conjunto del grupo).

Enel ha decidido concentrar en España y Portugal, los países en que opera Endesa, más del 20% del montante total de las inversiones en redes. Esto es, la compañía española ejecutará inversiones por encima de los 5.200 millones de euros en los próximos tres años, a la espera de que detalle las cifras de su plan estratégico que se presenta mañana. Endesa había venido advirtiendo que veía difícil cumplir su anterior plan de inversiones 4.000 millones en redes por la reducida retribución para en negocio regulado que iba a imponer la CNMC.

Las compañías con redes de distribución (las grandes eléctricas) y de transporte (Red Eléctrica de España) están a la espera de que el Gobierno apruebe de manera definitiva la nueva regulación que elevará más de un 60% los topes máximos legales de ejecución de inversiones en redes, y que ahora están limitadas al 0,065% del PIB anual en el caso de la distribución y al 0,13% del PIB en el del transporte.

Próxima ampliación