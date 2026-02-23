EVAP reivindica la igualdad salarial bajo el balcón del Ayuntamiento de València

la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP), Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, celebra esta mañana un acto reivindicativo bajo el balcón del Ayuntamiento de València. En el acto han participado las asociadas de EVAP, que preside Eva Iranzo, así como representantes del ámbito político y empresarial. Durante la jornada, EVAP ha advertido del aumento de la brecha salarial en la Comunitat Valenciana, y lamenta los factores que siguen condicionando la desigualdad, así como la importancia de visibilizar esta problemática para avanzar hacia la igualdad en el ámbito laboral.

Para la presidenta de EVAP, Marta Iranzo, "pese a que los datos muestran una disminución de la brecha salarial, sería un error pensar que ya está todo solucionado. Las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres por factores estructurales que deben abordarse de manera urgente".

Según el informe de EVAP ‘Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana', casi la mitad de las empresarias y directivas valencianas (46,7 %) desarrolla su actividad en el sector servicios, "un ámbito profesional tradicionalmente feminizado, con menor reconocimiento económico y social que otros". Además, desde EVAP aseguran que "la presencia de mujeres sigue estando subrepresentada en sectores masculinizados como la industria, la construcción o el transporte y almacenamiento, limitando así el acceso a salarios más altos".

Asociadas de EVAP debajo del balcón del Ayuntamiento de València. / F. Calabuig

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral han reducido hasta 10 puntos la brecha salarial en la última década, según los sindicatos.