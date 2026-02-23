Resultados empresariales 2025
El fabricante de Cola Cao, Nocilla y Paladín factura en 2025 un 4% más y consolida sus ventas por encima de los 220 millones
Idilia Foods obtuvo un resultado de explotación de 20 millones de euros, en un contexto en el que el precio del cacao ha presionado sobre los márgenes de todo el sector
Redacción
Idilia ha cerrado el ejercicio de 2025 con unas ventas superiores a 220 millones de euros, un 4% más que el año anterior, y un resultado de explotación ordinario de 20 millones de euros. Esta cifra se sitúa moderadamente por debajo de los ejercicios comparables recientes, en un entorno inflacionario en materias primas -con el cacao como factor más determinante- que ha presionado los márgenes de todo el sector, según ha informado este lunes la compañía.
En paralelo, Idilia ha seguido avanzando en su estrategia de crecimiento inorgánico, destacando en 2025 la adquisición de la marca británica Shaken Udder, líder en el segmento de batidos premium en Reino Unido, que refuerza y complementa el negocio de batidos de la compañía. La compañía familiar cuenta con una plantilla media de 330 empleados, y ha destinado más de 6 millones de euros a inversiones centradas en proyectos de impacto socioambiental, en la mejora de sus instalaciones y en el refuerzo de eficiencias productivas.
Idilia Foods, controlada por la familia Ferrero, surgió de la división en 2015 de la antigua Nutrexpa. De ahí salió otra compañía, Adam Foods, en este caso, controlada por la familia Ventura, y productora de marcas como Cuétara, Artiach o Phoskitos, entre otras. Su nacimiento se remonta a 1945, cuando empezó a fabricar y comercializar ColaCao. La firma adquirió Nocilla en 2022 y se constituyó bajo el nombre de Idilia Foods.
Empresa sostenible
La empresa, con sede en Parets del Vallès (Barcelona) ha informado también este lunes de que ha alcanzado la neutralidad de sus emisiones directas, derivadas del consumo de combustibles fósiles y posibles fugas de gases refrigerantes, y de sus emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico. Este avance se enmarca en su programa de impacto positivo Idilia Sostenible, y refleja la evolución de la compañía hacia un modelo operativo cada vez más eficiente y responsable con el entorno. Esto significa, ha subrayado la firma, que uno de cada tres productos que salen de la fábrica se elabora íntegramente con energía solar autogenerada, avanzando en la descarbonización del proceso productivo y reduciendo la dependencia energética externa.
