La Generalitat es “optimista” ante la llegada de un fabricante chino de coches eléctricos. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado esta mañana que Valencia “está en el buen camino”, pero toca ser prudentes. “Cuando algo se hace bien, van a llegar los resultados”, ha insistido.

Pepe Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidència, ha resaltado que la Comunitat Valenciana es muy atractiva para este tipo de inversiones y “concretamente” Parc Sagunt, que se ha consolidado como polo industrial tras la llegada de Volkswagen.

Obras de construcción en la gigafactoría / Manuel Bruque/Efe

Tres fabricantes del gigante asiático han mostrado su interés por ensamblar sus vehículos en la factoría de Ford para evitar los aranceles que la Unión Europea mantiene sobre los vehículos eléctricos producidos en China. El municipio de Almussafes también trabaja para captar la inversión china y, al margen de la operación de Ford, prepara 600.000 metros cuadrados de suelo para una factoría como las que necesitan los fabricantes chinos.

En la carrera por estas inversiones también están Cheste y Sagunt.