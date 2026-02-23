Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crida 2026Felipe VIÁguila bicéfalaCrimen BenimàmetAño Nuevo Chino 2026Vivienda en ValenciaTherianFallas 2026: Fechas clave
instagramlinkedin

La Generalitat es optimista ante la llegada de un fabricante chino de coches eléctricos

El Consell subraya que Sagunt es un punto muy atractivo para una gran inversión industrial tras la llegada de Volkswagen

Pérez Llorca, hoy, durante su visita a la gigafactoría de Sagunt

Pérez Llorca, hoy, durante su visita a la gigafactoría de Sagunt / Manuel Bruque/Efe

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

La Generalitat es “optimista” ante la llegada de un fabricante chino de coches eléctricos. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado esta mañana que Valencia “está en el buen camino”, pero toca ser prudentes. “Cuando algo se hace bien, van a llegar los resultados”, ha insistido.

Pepe Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidència, ha resaltado que la Comunitat Valenciana es muy atractiva para este tipo de inversiones y “concretamente” Parc Sagunt, que se ha consolidado como polo industrial tras la llegada de Volkswagen.

Obras de construcción en la gigafactoría

Obras de construcción en la gigafactoría / Manuel Bruque/Efe

Tres fabricantes del gigante asiático han mostrado su interés por ensamblar sus vehículos en la factoría de Ford para evitar los aranceles que la Unión Europea mantiene sobre los vehículos eléctricos producidos en China. El municipio de Almussafes también trabaja para captar la inversión china y, al margen de la operación de Ford, prepara 600.000 metros cuadrados de suelo para una factoría como las que necesitan los fabricantes chinos.

Noticias relacionadas

En la carrera por estas inversiones también están Cheste y Sagunt.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
  2. Un hombre y sus padres matan a un vecino a puñaladas en una disputa vecinal en València
  3. Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido
  4. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  5. Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
  6. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  7. Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
  8. El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo

Vox centra las negociaciones con el PP en cerrar primero el programa de gobierno y después los cargos en Extremadura y Aragón

Vox centra las negociaciones con el PP en cerrar primero el programa de gobierno y después los cargos en Extremadura y Aragón

El baile como reconstrucción: Dansa València hará talleres con jóvenes de Aldaia y mujeres de Alfafar

El baile como reconstrucción: Dansa València hará talleres con jóvenes de Aldaia y mujeres de Alfafar

Jesús Ros y Diana Morant respaldan al portavoz Andrés Campos en pleno debate por la sucesión del exalcalde de Torrent

Jesús Ros y Diana Morant respaldan al portavoz Andrés Campos en pleno debate por la sucesión del exalcalde de Torrent

El PP de Xàtiva critica el "abandono" del Pla de la Mezquita tras detectar la entrada de intrusos al colegio con las obras paralizadas

El PP de Xàtiva critica el "abandono" del Pla de la Mezquita tras detectar la entrada de intrusos al colegio con las obras paralizadas

"Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"

"Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"

Xàtiva plantea a la conselleria crear un grupo de trabajo para desbloquear el Palacio de Justicia

Xàtiva plantea a la conselleria crear un grupo de trabajo para desbloquear el Palacio de Justicia

Cuando el esfuerzo se convierte en progreso

Cuando el esfuerzo se convierte en progreso

La nueva perla de la cantera del Barça es de Benifaió

La nueva perla de la cantera del Barça es de Benifaió
Tracking Pixel Contents