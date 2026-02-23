Horchatería Alboraya expande en España su modelo de franquicias artesanales

Horchatería Alboraya, empresa familiar fabricante artesanal y heladería tradicional, pone el rumbo en España. Esta firma anuncia el inicio de su proceso de expansión a través de un modelo de franquicia tras la consolidación de sus dos establecimientos propios.La marca, según sus propietarios ha decidido dar un paso estratégico, con la inauguración y puesta en marcha de actividades de su nave central de producción centralizada en 2025 y la apertura de su primera tienda franquiciada a mediados del mismo año, para cumplir su sobjetivos en nuevos barrios de Madrid.

En 1980, de la mano de José Luis Monrós y Fina Galán, la marca abrió sus puertas en la calle Alcalá de Madrid. En 2009, amplió su presencia con un segundo local en la Plaza de Felipe II, muy próximo al original.

Perfil de las franquicias

"Este crecimiento responde a una planificación detallada que abarca un manual de operaciones completo, un perfil definido del franquiciado ideal, el cual aspire al autoempleo y un modelo económico claro y transparente. La empresa busca socios comprometidos con la filosofía y tradición de la marca y con la excelencia en la atención al cliente", explican desde Horchatería Alboraya. Así las cosas, planifica posibles aperturas en zonas como la Plaza de Olavide, barrio de Chamberí y Vaguada, así como en áreas residenciales. El obrador está en Mejorada del Campo, desde donde se realizan todos los repartos a su red comercial.

Noticias relacionadas

Modelo de crecimiento

“Nuestro objetivo no es crecer rápido, sino crecer bien, con cabeza y con una clara mirada al futuro. Queremos franquiciados que compartan nuestros valores y nos ayuden a llevar la auténtica experiencia de este producto tan característico de l'Horta a más personas”, explica la CEO de Horchatería Alboraya, Celia Monrós. En ese sentido, también destaca que con esta expansión, la marca consolida su posicionamiento como un negocio tradicional de la horchata que "se sabe adaptar a los nuevos tiempos, combinando artesanía, innovación y una visión empresarial a largo plazo".