Ford arrastra a la industria del metal valenciano a su tercer año en negativo

La industria del metal de la Comunitat Valenciana encadena su tercer ejercicio consecutivo de retroceso, lastrada por el desplome de la automoción y las exportaciones. No obstante, el sector en su conjunto (industria, comercio y servicios) sostiene el empleo con 229.077 personas ocupadas al final del año, 1.462 más que en 2024 (+0,6 %).

En concreto, según revela el 'Informe de coyuntura del sector metal del cuarto trimestre de 2025 elaborado', por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), el deterioro de la producción industrial se concentra en el subsector de fabricación de vehículos y sus componentes, que acumula dos ejercicios previos en negativo (-32,8 % en 2024 y -10 % en 2023). Durante 2025 el sector del metal ha sufrido una caída de la producción industrial del 8,4 %, con un hundimiento del 48,1 % en la fabricación de vehículos y componentes y un descenso del 3,4 % de las exportaciones.

Aunque el informe agrupa bajo el paraguas de 'automoción' todo el conjunto de fabricantes de vehículos y empresas de componentes, en la práctica el ajuste tiene un protagonista claro: la planta del fabricante estadounidense Ford en Almussafes. La planta valenciana actúa como tractor de compañías proveedoras del metal —estampación, mecanizado, cableado, soldadura o matricería— cuya actividad está directamente ligada al ritmo de producción de la factoría. Cada ajuste de turnos, cada reducción de modelos o cada parada técnica se traslada de forma casi inmediata al volumen de pedidos de la industria auxiliar. Ford terminó 2025 como el año de menor producción de vehículos de su historia: 98.500 unidades.

El impacto va más allá de la propia fábrica. El ecosistema de proveedores de automoción se ha consolidado durante décadas como uno de los pilares del metal valenciano, aportando volumen de empleo, exportaciones y capacidad tecnológica. Sin embargo, la menor carga de trabajo en la planta de Almussafes ha tensionado la viabilidad de numerosas pymes industriales, que afrontan un escenario de márgenes estrechos, costes al alza y una transición tecnológica compleja marcada por la electrificación y la reconfiguración de cadenas de suministro.

Crecimiento en otras ramas

La debilidad del subsector contrasta con el comportamiento de otras ramas del metal. La fabricación de material y equipos eléctricos y electrónicos presenta una trayectoria positiva con un crecimiento medio en 2025 del 23,3 %, un 12,5 % más que en 2024. En cuanto al subsector metalúrgico y de fabricación de productos metálicos, ha mantenido una evolución más estable con un aumento del 0,1 %.

Además, el informe señala que las exportaciones del metal valenciano acumulan dos años de caídas. En 2025 la actividad exportadora se contrajo un 3,4 % (entre enero y noviembre), si bien es una caída más moderada que la registrada en 2024 (-12,5 %). El descenso se concentra en vehículos y componentes (-9,93 %) y la maquinaria (-13,07 %) y, de forma intensa por los movimientos arancelarios internacionales, la fundición, hierro y acero (-51,90 %). En positivo despunta el subsector de aparatos y material eléctrico (+18,98 %), el segundo en volumen de exportación tras los vehículos.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el informe destaca el buen comportamiento del empleo en el sector que cerró el año con 229.077 trabajadores. Esto representa un aumento de 1.462 empleos respecto a 2024, pero implica una caída de 3.338 puestos respecto al tercer trimestre de 2025. En términos interanuales, la media de ocupación en 2025 en el sector aumentó un 2,55 % respecto a 2024.