Las placas solares de Feria Valencia evitan la emisión de 780 toneladas de CO2

Las placas solares que se han instalado en las cubiertas de los nuevos pabellones de Feria Valencia evitan la emisión de 780 toneladas de CO2, es decir, el equivalente a la cantidad del gas contaminante que son capaces de depurar 36.270 árboles adultos.

Según los datos oficiales del ayuntamiento de Valencia, en el jardín del Turia hay cerca de 10.100 árboles. Esto quiere decir que la instalación fotovoltaica de Feria Valencia evita la emisión de una cantidad de CO2 equivalente a más del triple de la que son capaces de depurar todos los árboles del antiguo cauce del Turia. Exactamente, 3,5 veces más, según ha informado la entidad ferial en un comunicado.

El cálculo se ha realizado en base a la potencia instalada en la planta, 2.450 kilovatios/año, y a las horas de sol pico en la región de Valencia, 1.700 horas al año, lo que da una producción anual estimada de 3,33 millones de kilovatios/año. Esta producción, teniendo en cuenta el mix actual de la producción de energía en España, supondría una emisión de entre 760 y 780 toneladas de CO2 al año. Esa es la cantidad de CO2 que la instalación realizada en Feria Valencia evita que se emita a la atmósfera.

Reunión

Estos datos se han dado a conocer hoy en el curso de una reunión que han mantenido en Feria Valencia los representantes de las diferentes empresas que han participado en la puesta en marcha de esta instalación solar, la más importante realizada sobre una cubierta en la ciudad de Valencia.

Placas solares en Feria Valencia / Levante-EMV

En la presentación han participado representantes las empresas Ferrovial e Iberdrola que han participado en la implantación del proyecto y de las consellerias de Industria y de Hacienda de la Generalitat.

La instalación fotovoltaica, en la que la administración autonómica ha invertido 2,8 millones de euros, ha sido financiada por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

900 hogares

La planta genera la energía suficiente para abastecer a 900 hogares y las placas instaladas suman una superficie de 12.000 metros cuadrados. Además del importante impacto medioambiental, la instalación también supondrá un ahorro en torno al 40% en la factura eléctrica de Feria Valencia.

La presidenta de Feria Valencia y consellera de Industria, Marian Cano, ha destacado la importancia de este proyecto que se inscribe, ha recalcado, "en la política de sostenibilidad de la Generalitat Valenciana que, en este caso, con una actuación sobre Feria Valencia logra un impacto muy positivo desde el punto de vista medioambiental".

Por su parte, el director general de Feria Valencia, Mariano Clemente, ha señalado que esta actuación "marca un punto de inflexión en la evolución del recinto ferial hacia un modelo más eficiente y sostenible". Según ha explicado, "no se trata únicamente de una instalación energética, sino de una inversión estratégica que nos permite reducir nuestra huella ambiental, optimizar costes operativos y avanzar hacia un recinto preparado para las nuevas exigencias de sostenibilidad, cada vez más determinantes en la elección de sedes para ferias y congresos internacionales".