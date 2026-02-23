La planta de Ford Almussafes parará por Erte 8 días en marzo y 5 en abril

La planta de Ford Almussafes ha comunicado las paradas de producción que realizará en los meses de marzo (8 días) y abril (5 días), en total 13 jornadas en aplicación del Erte del mecanismo Red que tiene vigente por segundo año consecutivo. La comisión de seguimiento del Erte, formada por la dirección de la planta y la representación social, se ha reunido este lunes para comunicar los días de parada para los dos próximos meses.

En marzo serán ocho jornadas de parada en vehículos (2, 9, 16, 17, 20, 23, 30 y 31) y en abril cinco (los días 1, 2, 13, 20 y 27); mientras que en motores serán cuatro días en marzo y uno en abril, coincidentes con las fechas de la planta de ensamblaje de vehículos.

Dos años

El Erte Red se puso en marcha para dos años, 2025 y 2026, hasta la llegada del vehículo multienergía anunciado por la multinacional para su producción en la planta valenciana, sin que por el momento se hayan dado detalles del modelo o del volumen de producción. Es más, los últimos movimientos que se conocen referidos a la factoría de Almussafes son las conversaciones que Ford mantiene con varios fabricantes chinos de coches eléctricos para que ocupen parte de las instalaciones de la firma en la localidad valenciana, aquellas que no tendrán actividad de la multinacional estadounidense, que prevé una menor carga de trabajo con el modelo híbrido.

La planta, que solo fabrica el Kuga, tiene a toda la plantilla, 4.152 trabajadores, afectada por el Erte de forma rotativa, 996 puestos diarios en regulación y el 90 % del salario con el cien por cien de complementos.

Según anunció UGT a la plantilla el pasado 5 de febrero, el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, acudirá a la planta de la compañía en Almussafes para mantener una reunión en próximas fechas, aún sin concretar.