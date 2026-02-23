El tirón de los universitarios internacionales dispara la inversión en residencias

El tirón de los universitarios internacionales ha disparado la inversión en residencias de estudiantes en València. Los fondos tienen en el punto de mira al Cap i Casal por delante de Madrid y Barcelona por la llegada de estudiantes con alto poder adquisitivo. La consultora inmobiliaria JLL subraya que "los inversores más significativos señalan Valencia" como su destino predilecto.

El sector de las residencias de estudiantes, tras un año de inversión récord en 2025 en España con 1.700 millones euros de inversión, sigue en la mirilla de los fondos. El 87 % de los grandes inversores prevé mantener o aumentar el capital que destinará al segmento, de acuerdo con una encuesta elaborada por la consultora inmobiliaria. El 79 % de los entrevistados se muestran interesados en invertir en el Cap i Casal en los próximos dos años. València cuenta ya con un stock de cerca de 6.000 camas, a las que en los próximos dos cursos se incorporarán casi 3.500 adicionales, hasta alcanzar las 9.500 plazas.

El pódium de ciudades en el radar de los inversores se completa con Madrid, donde también un 79 % de los inversores quiere invertir y Barcelona con un 63 %. Otras ciudades españolas en el objetivo de estos inversores son Málaga (63%) y Bilbao (42%).

Servicios complementarios

Las residencias de estudiantes en València están ganando terreno por el subidón del coste del alquiler y por los servicios complementarios que ofrecen. Estos servicios van desde comedor, lavandería, limpieza, seguridad, áreas de estudio, gimnasio y espacios de ocio. Las habitaciones de estudiantes no se han agotado este año y ya valen de media más de cuatrocientos euros al mes. Los fondos han visto una ventana de oportunidad y se han lanzado a invertir en nuevos proyectos de residencias por el aumento de universitarios que experimenta el Cap i Casal y por la crisis de la vivienda.

En el caso del Cap i Casal, los operadores consideran especialmente interesante el nicho de las residencias de estudiantes por la escasa oferta y porque el número de universitarios crece al ritmo de un 3 % al año por la llegada de alumnos extranjeros. La tasa de provisión de camas (número de plazas en relación con el de estudiantes) es del 6 %, por debajo del 8 % de Madrid y Barcelona y muy por detrás del 14 % de la media europea.

València tiene una demanda de 41.153 camas para estudiantes universitarios frente a la oferta actual de plazas en residencias de solo 6.000. Por encima está Madrid con un total de 107.336 estudiantes y Barcelona con 62.061, aunque su oferta de plazas es mayor. Además, el número de estudiantes del programa Erasmus ha aumentado un 10 % desde 2019.

Universidades

El Cap i Casal cuenta con ocho universidades y centros de educación superior de reconocido prestigio en los que están matriculados 105.000 alumnos. Según coinciden los promotores inmobiliarios, la oferta universitaria sumada a la climatología y a la calidad de vida han convertido a la ciudad en una de las más atractivas de España para los estudiantes nacionales y también para los más de 17.000 extranjeros que se instalan cada año para cursar erasmus, másteres y otros estudios universitarios.

Procedencia

Según cifras del gestor de residencias Resa, en cuanto a procedencias nacionales destacan los estudiantes de Alicante (18 %), Islas Baleares (8 %), Albacete (6 %) y Murcia (6 %). Sobre el total de estudiantes internacionales, a la cabeza se posiciona Estados Unidos (14 %), seguido de Italia (12 %), Francia (6 %), Alemania (4 %) y México (3 %).

El principal inversor es el fondo de Países Bajos PGGM, que hace dos años compró al gigante español de residencias de estudiantes Resa por 900 millones de euros una cartera de 42 residencias y más de 11.500 camas. Resa tiene en València y Alboraia tres residencias, entre ellas un inmueble en la Patacona con 440 habitaciones.

Nido Living

Nido Living , plataforma de gestión de residencias de estudiantes propiedad del Fondo de Pensiones de Canadá (CPPIB), firmó en junio de 2025 la compra de la cartera ibérica de alojamiento Livensa Living, propiedad del fondo Brookfield Asset Management, en una transacción valorada en 1.200 millones de euros. La operación incluye la adquisición de dos residencias de estudiantes de València con 654 habitaciones. Las dos residencias son Livensa Living Studio Marina Real (situada en el Cabanyal) y Livensa Studio Valencia Viveros. CPPIB es el principal fondo estatal de pensiones de Canadá.

El fondo de inversión estadounidense Hines invierte cerca de ochenta millones en València en la construcción de una residencia de estudiantes junto a la Politècnica y el campus de Tarongers. El complejo contará con 650 camas y abrirá en el curso 27-28. La compañía considera el Cap i Casal un mercado estratégico por la escasez de habitaciones para estudiantes y mantiene el foco puesto en busca de nuevas oportunidades.