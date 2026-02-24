Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario de la gigafactoría

PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, ya ha contratado a los primeros treinta operarios de la gigafactoría. Fuentes de la compañía explicaron que ya se han apuntado a la bolsa de trabajo 3.200 interesados. La multinacional alemana está formando a los contratados. En paralelo, la formación reglada en química de baterías arrancará el próximo mes de septiembre en el Battery Campus que provisionalmente estará en el instituto Vicente Blasco Ibáñez en la avenida Antiguo Reino de València y que compartirá sede a partir del curso 27-28 con la UPV. En el futuro, el Battery Campus estará ubicado en Sagunt.

Los primeros quinientos operarios que van a trabajar en la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt cobrarán de media unos 1.500 euros netos al mes distribuidos en catorce pagas. La empresa está ofreciendo salarios brutos que rondan entre los 26.000 y 29.000 euros en función de si son contratos de lunes a viernes o de lunes a domingo. Fuentes sindicales apuntaron que la propuesta es una "buena oportunidad laboral" porque está ligada al convenio general de la industria química, que es de los mejores.

El sindicato UGT está realizando jornadas de información sobre las condiciones de trabajo en la gigafactoría. En una de ellas celebrada ayer por la tarde asistieron un centenar de personas.

La filial de baterías de Volkswagen está contratando desde enero, sobre todo, a operarios que han estudiado Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística. La compañía tiene ahora mismo trescientos trabajadores en Valencia (ingenieros y personal administrativo) y tiene previsto dar empleo a quinientos operarios para la planta desde ahora hasta final de año.

UGT informa a interesados en trabajar en la gigafactoría, en una imagen captada ayer. / Daniel Tortajada

Proceso de selección

El proceso de selección está centrado en operarios con formación profesional. En enero se incorporaron los tres primeros y en febrero han empezado a trabajar otros veinte. Todos los meses entrarán de forma constante operarios de las cuatro categorías, hasta alcanzar los quinientos aproximadamente a finales de 2026. Sobre todo será en el segundo semestre cuando se intensifiquen las contrataciones.

Todos los operarios realizan una formación genérica y básica de hasta cuatro semanas de duración sobre el proceso productivo básico de baterías y otras cuestiones genéricas de trabajo industrial (seguridad, turnos, prevención, orden y limpieza).

Paciencia

En el momento en que consideren que el perfil del candidato es idóneo para incorporarse, la empresa se pone en contacto con él para realizar los procesos de selección “en vivo”. El encuentro se realiza en la sede de una empresa colaboradora en Sagunt, en grupos de hasta 12 personas. Este proceso tiene una duración aproximada de unas cuatro horas y se realizan diversas pruebas individuales y de dinámica de grupo. Fuentes de la compañía subrayan que los candidatos deben tener paciencia. "Que no te llamen pronto no significa que no seas idóneo", apuntan.