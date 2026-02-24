El Consell aumenta un 50 % los avales de vivienda para jóvenes hasta alcanzar los 30 millones

La Generalitat ha aumentado en un 50 % el presupuesto del programa de garantías del Institut Valencià de Finances (IVF) para facilitar a los jóvenes el acceso al crédito en la adquisición de su primera vivienda, hasta alcanzar los 30 millones de euros.

Durante la presentación de la nueva convocatoria de este programa de avales dirigido a la población de entre 18 y 45 años, el jefe del Consel, Juafran Pérez Llorca, ha remarcado que gracias al aumento del presupuesto la Generalitat pasa de avalar hasta el 15 % del precio de la vivienda a poder avalar hasta el 20 %, por lo que el beneficiario puede acceder préstamos bancarios por hasta el 100 % del valor del inmueble. Las viviendas pueden ser nuevas o usadas, de venta libre o de protección pública de promoción privada que se destinen a domicilio habitual.

Entre las novedades para 2026, Pérez Llorca ha explicado que se amplía el precio máximo de los inmuebles adquiridos, que pasa de los 277.000 a los 311.000 euros para ajustarlo a la dinámica que marca el mercado.

Además, se flexibiliza el límite de edad, suprimiéndolo a los residentes en municipios afectados por la dana el 29 de octubre de 2024 y también se amplía la red de entidades colaboradoras.

Este programa de avales es totalmente gratuito, tanto para los beneficiarios como para las entidades financieras colaboradoras, y su solicitud se realiza directamente a través de la sede electrónica del IVF.

El president ha remarcado la estrategia integral del Consell en materia de vivienda y ha subrayado la voluntad del Ejecutivo autonómico de “seguir acabando con el problema grave de acceso a la vivienda”, además de aseverar que la Comunitat Valenciana “va a ser un referente” en esta área.

En este sentido, ha abogado por “una política real y útil que se adapte a las necesidades y atienda las demandas de las personas”, especialmente en esta materia, puesto que “es el principal problema de la sociedad española”.

En el acto de presentación de la nueva convocatoria de avales, el president ha estado acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, y el director general del IVF, Enrique Montes, entre distintos representantes de entidades bancarias.

Edificios de vivienda en Pac Central de Torrent. / Levante-EMV

Política integral de vivienda

Durante su intervención, Pérez Llorca ha ahondado en las iniciativas puestas en marcha por el Consell en elámbito de vivienda, de las que ha aseverado que “están surtiendo efecto”, entre las que ha mencionado la ampliación del programa de avales, la rebaja de impuestos, y la promoción de inmuebles protegidos con el Plan Vive.

En referencia a la política fiscal, ha destacado el descenso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la ampliación de las deducciones fiscales sociales, además de recordar que “la eliminación del impuesto a la muerte” ha permitido “incrementar las donaciones en la Comunitat Valenciana, lo que contribuye a paliar el problema de la vivienda”.

Pérez Llorca ha defendido las medidas fiscales del Consell y ha asegurado que bajar los impuestos dinamiza el mercado “y a la vez disminuye el precio de la vivienda”.

A su juicio “lo más importante para resolver el problema de la vivienda es impulsar más oferta a través de la colaboración público-privada, en lugar de regular los precios ya que se ha demostrado que donde se ha llevado a cabo esta regulación la solución al problema no avanza”.

Por ello, ha puesto en valor el Plan Vive que ha permitido la puesta en marcha de 4.800 viviendas de protección pública en esta legislatura y ha incidido en que “el 40% de las promociones de protección pública se reservan a los jóvenes”.

Más de 2.400 jóvenes beneficiarios

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el programa de garantías del IVF ha beneficiado a más de 2.400 jóvenes de la Comunitat Valencia, aprobando un total de 1.681 operaciones. Por provincias, se han avalado 586 operaciones en Alicante, 213 en Castellón y 882 en Valencia.

En concreto, el IVF ha concedido avales por importe superior a los 22 millones de euros que han facilitado el acceso a casi 183,5 millones de euros de financiación y la compra de inmuebles por un valor conjunto de más de 200 millones de euros.