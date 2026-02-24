Consum facturó en 2025 a su franquicia Charter 891 millones, un aumento del 14 % en un año

Consum facturó a su franquicia Charter 891,11 millones de euros en 2025, un 14,02 % más que el ejercicio anterior, que supone cerca de 44,8 millones de euros más respecto a las previsiones, y abrió 41 nuevas tiendas hasta alcanzar los 504 supermercados en toda España, un aumento del 5,29 % respecto a 2024. Los supermercados están repartidos en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia y Aragón, según un comunicado de Consum. Con estos nuevos establecimientos, Charter sumó más de 9.200 m2 de superficie hasta superar los 152.100 m2 de sala de ventas global.

La expansión de Charter se ha realizado en 2025 en las mismas comunidades autónomas que los últimos años, fundamentalmente, en la Comunitat Valenciana y Cataluña, que han concentrado el 73 % de las aperturas, con 15 aperturas cada una. La franquicia de Consum abrió 3 tiendas en Castilla-La Mancha, 3 en Andalucía y 3 en la Región de Murcia.

Concretamente, en la Comunitat Valenciana se abrieron 11 tiendas en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto, Torrent, Navarrés, Canet d'en Berenguer, Mislata, Alginet, Beniarjó y 4 en València capital) y 4 en la provincia de Alicante (Benidorm, El Campello, Muro de Alcoi y Dehesa de Campoamor). En cuanto a Cataluña, se abrieron 14 en la provincia de Barcelona (2 en Hospitalet de Llobregat, Mataró, 4 en Badalona, Torelló, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Viladecans y 2 en Barcelona capital) y 1 en el Vendrell (Tarragona).

La cadena ya cuenta con 504 supermercados. / Levante-EMV

La franquicia de Consum también abrió en Castilla-La Mancha 2 tiendas en la provincia de Cuenca (Casas de Fernando Alonso y Priego) y 1 en Yeste (Albacete). Además, siguió su expansión hacia Andalucía, con 2 tiendas en la provincia de Almería (Mojácar y en la ciudad de Almería) y una en Castellar (Jaén). En la Región de Murcia abrió 3 tiendas también, 2 en Lorca y una en Alcantarilla.

Previsión para 2026

Para este 2026, el objetivo para la franquicia Charter es seguir creciendo con la apertura de unas 37 tiendas más. En cuanto a las ventas, la previsión es aumentar la facturación de Consum a su franquicia Charter un 8,2 %, hasta superar los 964,18 millones de euros.

Las 504 franquicias Charter con las que cerró su ejercicio 2025 se encuentran en la Comunitat Valenciana (223), Cataluña (169), Castilla-La Mancha (68), Andalucía (17), Murcia (20) y Aragón (7) y continuarán en expansión durante los próximos meses.