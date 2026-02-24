¿Cuánto cuesta alquilar un garaje en Valencia?

El mayor impacto visual de la dana fueron los cientos de coches amontonados unos sobre otros en la calles de ciudades como Catarroja. Es el signo de estos tiempos en que casi todo el mundo tiene coche y en que, además, los modelos son de tamaño cada vez mayor. De ahí que el aparcamiento se haya convertido en otro problema de la vida urbana. Ni siquiera los edificios con plantas para estacionamiento de los vecinos pueden, por un motivo u otro, acogerlos a todos. Claro que quien quiere tener su coche a cubierto se tiene que enfrentar a las serias dificultades que ofrece el mercado inmobiliario, con los precios por las nubes. También en los garajes.

Según un informe del portal Fotocasa, el precio de una plaza de parking en la Comunitat Valenciana se situó al cierre de 2025 en los 68,87 euros de media, con un incremento del 1,8 % respecto de los 67,64 del ejercicio precedente. El dato está por debajo de los 74,95 euros que cuesta de media alquilar un garaje en el conjunto de España y a gran distancia delos 101 euros de las Baleares, los 92 de Cantabria o los 88 del País Vasco.

Variación

La variación anual de los garajes en la Comunitat Valenciana es una de las más bajas de la última década. Una mejor evolución para los clientes fue la de 2017, cuando se produjo un descenso del 7,1 %, pero también con la subida de una décima de 2016, del alza de ocho décimas de 2024 o del 1,6 % de 2019. La más alta corresponde a 2023, cuando se apuntó un incremento del 4,3 %. 2020 y 2021, que fueron los peores años de la pandemia de coronavirus, registraron subidas mayores a la del último ejercicio, con un 2,8 % y un 2,1 % en cada caso.

Plazas en un aparcamiento de Castelló / Fernando Gimeno Agost

El informe analiza la evolución en algunas de las mayores poblaciones de la Comunitat Valenciana. Una primera conclusión es solo en tres de ellas se registra un descenso en el precio de los aparcamientos. Se trata de Valencia capital y Mislata, pero sobre todo de Elx, con una disminución del 12,1 % entre 2024 y 2025 que sitúa el coste de una plaza en los 54,08 euros mensuales. En Mislata la cifra alcanza los 60,13 euros tras una bajada del 0,8 % y en el 'Cap i casal', en los 81,64, una décima menos respecto de los 81,75 de 2024.

Otras ciudades

Pese a todo, la capital autonómica es la segunda ciudad con un mayor coste del aparcamiento privado, solo superada por Benidorm, que alcanza los 75,84 euros tras una subida interanual del 1,9 %. Después están Torrevieja (78,41 euros), Alicante, con 75,84 y más lejos, solo por encima de Elx, Castelló de la Plana, con 58,77 euros.