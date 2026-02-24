El impacto de los aranceles 'ilegales' de Trump en las empresas valencianas: "Hay que esperar y ver"

La decisión del Tribunal Supremo de EE UU, que considera ilegales los aranceles impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, ha reactivado la incertidumbre en el comercio internacional. Esto se produce en un momento de elevada exposición para la economía valenciana: el 7,7 % de sus exportaciones se destina a EE UU, frente al 4,7 % de media en España, según el informe ‘Resiliencia potencial de las empresas de la Comunitat Valenciana frente a las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos’ del Observatorio sobre Gobierno, Estrategia y Competitividad de las Empresas (GECE), una iniciativa de CaixaBank y el Ivie.

Según el estudio, vehículos de motor, maquinaria y equipo, alimentación, bebidas y tabacos y otros productos minerales no metálicos (incluye el sector cerámico) son los sectores en los que tendrá más impacto la medida. Desde el llamado ‘Día de la Liberación’, en abril de 2025, la administración Trump habría recaudado unos 175.000 millones de dólares en concepto de aranceles amparados en la ley. El escenario que se plantea ahora para los ‘damnificados’ por estos aranceles es saber qué opciones tienen para recuperarlos.

Los empresarios piden prudencia

Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) piden, "ante todo, prudencia". Para la patronal, esta situación "eleva los niveles de incertidumbre para las exportaciones con destino a los EE UU". Las empresas, continúan, "antes de actuar, deben recabar más información sobre las acciones y contra reacciones de la administración Trump, así como de los pasos que se van a seguir desde la Unión Europea. De momento, las empresas deben aplicar una táctica de wait and see [esperar y ver]. En todo caso, el proceso de reclamación de los aranceles ya cobrados compete a los importadores estadounidenses, y el proceso de reintegro será lento y complejo".

Por su parte, el director del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de Valencia, Vicente Pallardó, considera que no es una buena idea recurrir por vía judicial: "Va a suponer años de litigios" y no está claro que se pueda recuperar el dinero en los tribunales ordinarios. En su opinión, “es más conveniente seguir haciendo negocio y ponerse en contacto con los socios estadounidenses para que clarifiquen la situación”.

Además, Pallardó recuerda que la única certeza es que, en el caso europeo, se mantienen los aranceles del 15 % que pactaron ambas partes el verano pasado. De ahí que los más perjudicados son aquellos países con déficit con Estados Unidos que tenían un 10 % y ahora salen penalizados. La UE ha pedido a Trump que aclare que el acuerdo entre ambas partes se mantiene y que también lo hacen las excepciones que se incorporaron y que afectan a sectores como el aluminio y acero o los productos farmacéuticos.

"Que devuelvan el dinero"

El sector agrario valenciano, sin embargo, reclama una respuesta más firme. El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, defiende que, "si hay una sentencia jurídica que declara ilegales los aranceles de Trump, hay que reparar los daños que han causado al sector agrario europeo. Si han penalizado a determinados productos agrarios, que devuelvan el dinero. Además de aplicar la sentencia, abogamos por volver a la situación comercial más equilibrada de antes. La UE debe defender los intereses de los agricultores y ganaderos europeos, que hasta ahora nos ha perjudicado más que beneficiado ante países terceros como EE UU".

Noticias relacionadas

Según el último de informe sobre comercio exterior valenciano, elaborado por el Ministerio de Economía, las empresas valencianas exportaron en 2025 a EE UU productos por valor de 2.573 millones de euros, un 9,7 menos que en 2024.