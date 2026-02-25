Aena sitúa en 402,1 millones la inversión en el aeropuerto de Valencia

El gestor aeroportuario español Aena ha detallado hoy la cifra final que invertirá en el aeródromo de Valencia en el período comprendido entre 2027 y 2031. En concreto, serán 402,1 millones. Se trata de una cifra prácticamente calcada a la que trascendió el pasado septiembre cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una multimillonaria inversión de casi 13.000 millones para poner al día la red aeroportuaria del país.

El documento hecho público hoy por Aena asegura que en el quinquenio 2027-2031 arrancan las actuaciones más significativas en el aeropuerto de Manises, cuya ampliación se prolongará durante periodos regulatorios posteriores (DORA 4). El que se inicia el año que viene es el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) El análisis funcional ya ha concluido y a lo largo de 2026 se licitará la redacción del proyecto. La inversión total para los citados cinco años es de 402,1 millones de euros, muy superior al quinquenio 2022-2026 que es de 60,1 millones.

Actuaciones

Las actuaciones en el terminal del aeropuerto de Valencia, según Aena, "no sólo corresponden a su ampliación, sino también a la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología, puertas de embarque conectadas por pasarela, etc. También se actuará en los aparcamientos y los accesos".

Para acometer esta inversión, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del aeropuerto de Valencia, será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Imagen de archivo del aeropuerto de Valencia / EUROPA PRESS

El dinero destinado para Manises está relativamente lejos del que recibirá el de Alicante. La ampliación de este último en el quinquenio 2027-2031 contempla una inversión total de 1.154 millones de euros y se prolongará durante periodos regulatorios posteriores (DORA 4). Del proyecto de ampliación, en el periodo 2027- 2031 está previsto ejecutar 453 millones.

Alicante

En el recinto ubicado en El Altet, las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. La superficie actual del terminal se incrementará en casi un 30%. Por una parte, se intervendrá en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano. En segundo lugar, el antiguo terminal será demolido y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen. El incremento en las tarifas será idéntico al de Valencia.

Madrid y Barcelona

Aena invertirá el 60% de lo previsto entre 2027 y 2031 en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En concreto, la compañía destinará 1.765,2 millones de euros en Barcelona-El Prat y 4.477,4 millones de euros en Madrid-Barajas. El resto se repartirá entre el resto de 46 aeropuertos y dos helipuertos de la red.

El gestor añade que las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses. Tras la aprobación por el consejo de administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección Gral. de Aviación Civil) y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia). También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.