ALDI saca partido a Parc Sagunt: generará 442 nuevos empleos en 2026

Parc Sagunt es un auténtico motor de generación de empleo en su territorio más próximo así como en el conjunto de la Comunitat Valenciana. ALDI acaba de anunciar que tiene previsto contratar 442 nuevos trabajadores en esta autonomía por el tirón de actividad comercial que genera su bloque logístico ubicado en el citado recinto del Camp de Morvedre, lo que supone casi la mitad de las contrataciones que la multinacional germana del sector de la distribución comercial tiene previsto acometer en España (1.100 puestos de trabajo) durante 2026.

Según han confirmado a este diario fuentes de la compañía de 'súpers', el plan de contrataciones de ALDI para 2026 se reparte por toda la geografía valenciana para dar respuesta a la apertura de nuevas tiendas y al aumento de la actividad. Por provincias, Alicante liderará las incorporaciones con 254 nuevos puestos, mientras que en Valencia se sumarán 124 personas y en Castellón, otras 64. La plantilla total de ALDI en la Comunitat Valenciana superará este año las 1.350 personas. De ellas, 770 trabajadores estarán vinculados directamente a la operativa del centro de distribución de Sagunt y sus supermercados cercanos, repartiéndose entre el almacén, las oficinas y el personal de tienda. Todo ello, refuerza la posición de la Comunitat Valenciana como la tercera región con más ALDI de España, 78 tiendas en total.

Ampliación

El crecimiento del empleo también es posible por el bloque logístico de San Isidro y la apertura de nuevas tiendas. Sagunt celebra estos días su segundo aniversario. En este tiempo se ha convertido en una pieza fundamental para la compañía, gestionando ya el 18% del volumen logístico de España. Además, durante este último año, el centro ha enviado cerca de 290.000 palés, lo que se cifra en un 17% más que en su primer ejercicio, abasteciendo a un total de 65 supermercados. En concreto, a tiendas de la Comunitat Valenciana -30 tiendas en Valencia, 10 en Castellón y 5, en Alicante- y en el resto de la región mediterránea -17 en las Islas Baleares y 1, en Teruel.

Área de Parc Sagunt, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

ALDI planea una ampliación de la capacidad de almacenaje en altura en Sagunt, acción unida al incremento del 10% en el volumen de entregas a corto plazo de la compañía. Esta mejora tecnológica se complementará con la optimización del sistema de gestión de almacenes (EWM) y nuevas soluciones para incrementar la volumetría en los transportes, asegurando la máxima disponibilidad de productos en tienda con el menor impacto ambiental posible.

Crecimiento en España

En el resto de España, ALDI sigue con su plan de estar cada vez más cerca de los hogares españoles. La compañía tiene previsto abrir cerca de 40 nuevas tiendas en 2026, lo que le permitirá superar el hito de los 9.000 empleados en España y los 500 supermercados en todo el país. Además de generar empleo, este despliegue permitirá a las familias valencianas acceder más fácilmente a un modelo de compra basado en el ahorro. Según los últimos datos de Worldpanel by Numerator, los clientes que confían en ALDI pueden llegar a ahorrar cerca de 2.000 euros al año en su cesta de la compra. Esto es posible gracias a la fuerte presencia de productos de marca propia (9 de cada 10 artículos) y al trabajo con proveedores valencianos. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 490 tiendas y más de 8.000 empleados.