Baleària insta a la Administración a desbloquear ya la compra de Armas

La naviera valenciana Baleària ha aumentado sus beneficios por un 152 % por el crecimiento de las líneas con África, según acaba de hacer público el presidente de la compañía, Adolfo Utor. La naviera con sede en Dénia supera los 800 millones de facturación en 2025 y fía su crecimiento a la compra de Armas. Utor ha insistido en que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) debe desbloquear cuanto antes la operación porque Armas se está deteriorando cada día que pasa. "Nos estamos armando de paciencia, pero esperamos que esta tardanza no desemboque en una situación de daños irreparables", ha afirmado.

Utor ha revelado que ya han presentado a la Autoridad Portuaria de València el proyecto de la nueva terminal de pasajeros. La compañía ha pedido situar la terminal en el muelle del Túria. El proyecto sitúa la terminal en la zona del puerto donde ya está operando la compañía. El presidente de la naviera ha subrayado que la empresa tiene en València más de mil escalas al año con tres barcos al día.

Baleària ha cerrado el ejercicio 2025 con unos sólidos resultados económicos que consolidan su modelo empresarial y refuerzan su posición en el transporte marítimo europeo. La compañía ha alcanzado una cifra de negocio de 801 millones de euros (+16%), un Ebitda de 170 millones (+29%) y un resultado del ejercicio de 63 millones (+152%). Para Utor, estos resultados demuestran la solidez del modelo empresarial de la naviera: “Tenemos capacidad para crecer de forma rentable y sostenible en un entorno competitivo. Hemos consolidado una base financiera robusta que nos permite afrontar con garantías una nueva etapa de expansión".