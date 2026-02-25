El mercado de fusiones y compras valenciano se duplica en un año por el ecosistema innovador

El mercado de fusiones y adquisiciones en la Comunitat Valenciana cerró 2025 con un fuerte impulso en términos de volumen económico, en un contexto -sin embargo- de ligero repunte en el número de operaciones, según un informe elaborado por Deloitte al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El estudio revela que las transacciones alcanzaron un valor de 1.725 millones de euros, el doble que el ejercicio anterior, cuando llegaron a los 873 millones. Mientras, el número de operaciones apenas varió, con 241 movimientos frente a los 225 de 2024. El dato confirma un cambio de fase en el mercado: menos operaciones pequeñas y más compras de mayor tamaño, "más orientadas a la consolidación sectorial y a la transformación de los modelos de negocio", señala el informe.

Ambición empresarial

Este giro apunta a una mayor ambición empresarial. "El aumento del volumen indica que la Comunitat Valenciana evoluciona hacia operaciones con un mayor componente estratégico y transformacional, en las que el foco ya no se sitúa únicamente en el crecimiento, sino también en el refuerzo de capacidades y el reposicionamiento competitivo", explica Javier Arribas, socio responsable de Transacciones de Deloitte en la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los motivos por los que se ha producido este aumento, desde Deloitte señalan tres. En primer lugar, destacan "el rápido crecimiento de algunos modelos de negocio innovadores, que han escalado muy rápido y han necesitado cerrar operaciones para dar el salto al siguiente nivel o porque han pretendido consolidar parte del patrimonio, dando entrada a un inversor externo".

Le sigue "el incremento del dinero disponible para invertir, que ha sido creciente en los últimos años" y, por último, "la creciente importancia del private equity [capital privado], que aporta profesionalización y dinamismo a las compañías y que ya está presente en dos de cada tres operaciones en España, y también en la Comunitat Valenciana".

Consumo e industria, el sector mas dinámico

Por sectores, el mayor dinamismo se concentra en consumo e industria, que aglutinan cerca de la mitad de las operaciones (43 %). A continuación se sitúan las actividades vinculadas a las tecnologías de la información (15 %), los servicios (10 %) y la sanidad (9 %).

"Esta distribución sectorial refleja un mercado en el que fusiones y adquisiciones actúan tanto como herramienta de consolidación en sectores tradicionales como palanca para la transformación y la adquisición de nuevas capacidades en actividades vinculadas a los servicios y la tecnología", explica el informe.

Según el documento, el mercado ofrece oportunidades. Las empresas con mayor músculo financiero están en posición de liderar procesos de consolidación, mientras que compañías valencianas con liderazgo nacional afrontan la necesidad de crecer fuera de sus nichos tradicionales. En ambos casos, las operaciones corporativas permiten "ganar tamaño, reforzar capacidades y avanzar en su posicionamiento en mercados internacionales", sostiene el informe de Deloitte.

Para Javier Arribas, "en un entorno marcado por la presión competitiva y los procesos de transformación sectorial, el mercado de fusiones y adquisiciones se consolida como una clave para reordenar mercados, acelerar la transformación y reforzar la solidez de las compañías de la Comunitat Valenciana".

Noticias relacionadas

Así, los "casos de éxito contribuyen a consolidar el mercado de fusiones y adquisiciones como una palanca estratégica de transformación empresarial", concluye el informe.