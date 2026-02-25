Hipotecas con IA: más rápidas pero sin margen de negociación

La inteligencia artificial (IA), en un proceso acelerado e imparable, se está colando en todos los ámbitos de la sociedad. El sector financiero es uno de los que registran una mayor penetración. La banca está acelerando la aplicación de la IA en buena parte de la concesión de créditos y los hipotecarios son de los principales en número. Así que cada vez más quien decide sobre la financiación de ese bien tan caro e inaccesible, como la vivienda en propiedad, es un algoritmo. Su presencia acelera los pasos pero resta o anula la capacidad de negociación.

No hay matices. "Estos son sus números y el algoritmo ha dicho que no", puede decirle un empleado de banca a un aspirante a cliente si el análisis de riesgos realizado por la máquina concluye que el pretendiente al crédito suma suficientes peligros a la hora de devolver el préstamo como para que sea conveniente no concedérselo. Apenas hay cabida para la incidencia humana, esa que puede condicionar decisiones por factores tales como las expectativas o la empatía.

Margen

Por tanto, la IA implica menos margen para la discrecionalidad humana pero comporta otros beneficios, como la celeridad. Y es que en estos momentos ya es posible que la decisión sobre una hipoteca se fragüe en solo 48 horas. Incluso en 24. ¿Qué hace para lograr esa rapidez? Pues cruza datos fiscales, laborales y bancarios del cliente, simula escenarios del euríbor y variables económicas, predice la probabilidad de impago y sugiere el tipo de hipoteca más adecuado, ya sea fija, variable o mixta en función de la situación económica del cliente.

La IA permite cruzar datos económicos del cliente / Eduardo Parra - Europa Press

Una de las ventajas del uso de la IA se encuentra en que esta permite las hipotecas personalizadas, que implicará la desaparición de las ofertas generalistas, es decir, para todos, y dará paso a las hipotecas a medida. En este caso, el tipo de interés varía según el riesgo del cliente y no según tramos genéricos y las bonificaciones se adaptan al comportamiento financiero. La traducción de todo esto es que un usuario con ingresos estables, sin deudas y buen comportamiento financiero podría acceder a mejores condiciones de forma automática, según explica el analista Fernando Hierro, del portal 'hipotecas.me'.

Discriminar

Hasta ahora, las bondades. También hay peligros. Uno de ellos está relacionado con la transparencia, porque no siempre está claro cómo decide un algoritmo. Otro está en el sesgo, dado que si el modelo se entrena con datos no equilibrados puede discriminar perfiles y, como ya ha quedado dicho, cada vez será más difícil negocar si la oferta llega cerrada y con el sello del algoritmo, en apariencia infalible.

No obstante, como asegura el director de la plataforma Finsolutia, Fabio Distaso, "la IA no reemplaza la decisión humana, sino que la potencia. Damos a los analistas de crédito herramientas que verifican la información de forma casi instantánea, liberándolos para que puedan centrarse en los casos más complejos y en el asesoramiento de valor".

Banco de España

Más allá de la concesión de hipotecas, la presencia de la IA es una constante en muy poco tiempo y los riesgos se multiplican. El pasado 10 de este mes, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, avisó de peligros de la inteligencia artificial en aspectos como la excesiva confianza de los procesos en proveedores extracomunitarios o el riesgo del “comportamiento de rebaño”.

“Es esencial que los datos que se introducen en el sistema estén validados y soportados por una gobernanza robusta y estén sometidos a estándares de calidad reforzados”, afirmó. En cuanto a los “comportamientos de rebaño por homogeneización de algoritmos”, explicó que “es un elemento central, dado que puede poner en peligro la estabilidad financiera en el caso en que se generen reacciones en cadena exacerbando comportamientos sin que exista un fundamental sólido que justifique dicha decisión, o al menos no a esa escala".