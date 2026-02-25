Factoría
La automoción valenciana ve con "optimismo" la posible entrada de una firma china en Ford
Francisco Segura, presidente de AVIA, defiende que la multinacional mantendrá la planta de Almussafes "sí o sí", aunque espera nuevos proyectos para aumentar la producción
La posible entrada de un fabricante chino en la planta de Ford en Almussafes sería recibida por el clúster de automoción valenciano "con mucho optimismo", aunque condicionada al diseño del proyecto industrial y a su grado de integración con los proveedores locales.
Así lo ha afirmado este miércoles el presidente de AVIA, Francisco Segura, tras la XVIII asamblea de la entidad, al subrayar que, aunque en una primera fase habría que analizar "de qué manera vienen y de dónde traen los componentes", a medio y largo plazo una firma extranjera que se implanta en la zona "siempre acaba comprando localmente por razones lógicas".
En todo caso, ha añadido, la operación sería "indiscutiblemente positiva" para la industria auxiliar de la automoción valenciana porque, en opinión de Segura, "generaría empleo y riqueza" para la cadena de suministro, en un territorio que, recordó, cuenta con "una capacidad industrial muy potente que la puede aprovechar cualquiera".
Interés desde Asia
El clúster constata, además, un creciente interés de compañías asiáticas por implantarse en la provincia de Valencia. Según explicó Segura, "se están realizando estudios y búsquedas de terreno", impulsadas por las dificultades que afrontan estas empresas para exportar a Europa por el efecto de los aranceles. En este escenario, Segura señala que Valencia se posiciona como uno de los enclaves más importantes de Europa.
El futuro de la factoría de Almussafes sigue siendo el principal vector de estabilidad para el sector en la Comunitat Valenciana. Segura defendió que la multinacional mantendrá la planta en Valencia "sí o sí" y que deberá anunciar nuevos proyectos en forma de más vehículos o incluso alianzas con terceros. Segura ha recordado que con las cifras actuales de fabricación (98.500 en 2025) la fábrica "no llega a ser productiva". Tras el cierre de varias factorías del grupo en Europa, el clúster confía en que Valencia se consolide como uno de los polos que capten carga de trabajo, con el apoyo de la administración y de la propia dirección de la planta, aunque reconoció que la espera "se está haciendo larga" y apeló a la paciencia.
El proyecto industrial para Almussafes, en su opinión, "sigue vivo", aunque la industrialización no se ha activado por completo y no hay nuevas fechas oficiales. "Esa información la tiene que dar la multinacional", señaló el presidente de AVIA. Pese al bajo volumen de fabricación actual, el sector mantiene una facturación relevante —en torno a los 10.000 millones—, lo que refuerza la tesis de que la planta necesita "sí o sí" incorporar más vehículos, ya sean propios o de terceros.
Buena salud del clúster y defensa
Más allá del foco en Almussafes, AVIA aprovechó la asamblea para reivindicar la "buena salud" del clúster en un momento para la automoción europea con caída de ventas y el aumento de la competencia asiática. Segura alertó del riesgo de "desindustrialización", pero defendió que la asociación concentra en torno al 93 % de la cadena de valor del automóvil en la Comunitat Valenciana, aporta cerca del 9,3 % del PIB industrial y sostiene entre 22.000 y 24.000 empleos. "Hemos sabido diversificar hacia otros mercados, otros clientes y otros sectores", como la defensa.
De hecho, la XVIII asamblea ha servido también para dar cuenta de los avances del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana como vía de diversificación. AVIA ha constituido una comisión específica con más de 60 empresas y avanza en una alianza con Clúster Digital CV, Espai Aero CV, Startup Valencia, Quimacova y Avep para atraer proyectos del sector defensa que puedan desarrollarse desde el territorio valenciano. La plataforma agrupa ya a más de 1.000 empresas de toda la cadena de valor con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades industriales.
