València estrena 428 apartamentos de alquiler por temporada

Valéncia estrena 428 apartamentos de alquiler por temporada. La empresas Kora Living acaba de anunciar la apertura de Kora Lluna, su nuevo proyecto alquiler flexible en el Cabanyal. El complejo abrirá sus puertas el próximo 2 de marzo. Kora Lluna cuenta con 428 estudios y apartamentos y más de 2.000 metros cuadrados de zonas comunes, y se incorpora al portfolio de Kora Living como el mayor complejo alquiler flexible de València.

La compañía destaca que son alojamientos diseñados para estancias de corta y media duración. El complejo cuenta con gimnasio, restaurante, azotea con piscina y áreas diseñadas para trabajar, entrenar o descansar.

Ricard Camarena

La conexión de Kora Lluna con el Cabanyal-Canyameral va más allá de su ubicación. Ricard Camarena desarrollará y gestionará los espacios destinados a hostelería y restauración existentes en el complejo Kora Lluna, situado en el corazón de Poblats Marítims. La semana pasada, la marca desvelaba el nombre de la que será la nueva propuesta del complejo: NO BAR, el restaurante liderado por el chef valencianoCamarena. Concebido como un homenaje al producto mediterráneo y a la cultura de compartir alrededor de la mesa, la nueva propuesta refuerza el vínculo del edificio con la identidad y el carácter local.

El edificio incorpora además murales de artistas locales, como Gisela Paletta, Martina Almela, Virginia Lorente y el estudio Cachetejack, que reinterpretan escenas cotidianas del barrio y símbolos profundamente ligados a la cultura valenciana, como la luna de Valencia o la tradición de “estar a la fresca”. El concepto de “a la fresca“ actúa así como hilo conductor del relato artístico y del diseño de Kora Lluna: una invitación a vivir el tiempo y el espacio desde la cercanía, la conversación y la comunidad.

En línea con la filosofía de Kora Living, Kora Lluna nace con una vocación de integración en el Cabanyal-Canyamelar, con la voluntad de colaborar activamente con comercios, creadores y entidades culturales del entorno, según la compañía. El objetivo es generar una relación real y sostenida en el tiempo entre el edificio y la vida del barrio, integrándose de forma natural en su dinámica cotidiana. “Queremos que quien llegue a Kora Lluna sienta que no solo se aloja en València, sino que forma parte del Cabanyal-Canyameral desde el primer día. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia auténtica, conectada con el barrio, su ritmo y su identidad, combinando la comodidad de un apartamento con una forma más cercana de vivir la ciudad”, señala José Ignacio Raposo, general manager de Kora Lluna.

100 noches para 100 valencianos

Con motivo de la apertura, Kora Living lanza un sorteo de 100 noches para 100 personas empadronadas en València, una iniciativa que busca acercar el proyecto a la ciudad y permitir que los propios valencianos vivan la experiencia. El sorteo se realizará a través del perfil oficial de Instagram de @kora_lluna (activo del 25 de febrero a las 21:00h al 4 de marzo) y permitirá a las personas ganadoras disfrutar de una estancia gratuita durante los primeros meses de apertura.

Experiencias

A este planteamiento se sumará, a lo largo del 2026, una programación de experiencias desarrollada junto a agentes culturales y creativos del entorno. Una iniciativa que reforzará el vínculo con el barrio y ampliará la experiencia más allá del propio edificio. Este enfoque se apoya también en una estrategia de diseño y construcción responsable. Kora Lluna cuenta con certificación BREEAM ‘Muy Bueno’, incorporando desde las primeras fases de diseño criterios orientados a reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.

Entre las medidas implementadas se incluyen la monitorización del consumo de agua y electricidad, sistemas de control de fugas, 15 puntos de recarga para vehículos eléctricos y más de 200 plazas para bicicletas, fomentando una movilidad más sostenible. “Esta apertura nos ilusiona especialmente porque llegamos a una ciudad y a un barrio con una identidad muy marcada, donde cultura, vida cotidiana e historia conviven de forma natural”, señala Kepa Apraiz, CEO de Kora Living. “Kora Lluna supone un paso importante en la consolidación de nuestro modelo de hospitalidad consciente en entornos urbanos, y refleja nuestra apuesta por proyectos integrados, sostenibles y plenamente conectados con la realidad local”.