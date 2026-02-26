El 'efecto dana' se diluye en la cesta de la compra

La trágica dana del pasado 24 de octubre de 2024 activó todos los mecanismos de ayuda que los ciudadanos tenían a su alcance, bien pala en mano, económicamente o comprando en aquellos comercios que sufrieron los estragos de la riada. Sin embargo, según el informe 'El consumidor de la Comunitat Valenciana: hábitos y comportamientos de compra en 2026' -impulsado por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) y Coto Consulting- la intención de compra en el comercio local ha bajado de un 51,8 % en el momento posterior de la dana a un 26,5 %, y las compras en empresas afectadas por la tragedia, de un 35,8 % a un 17,8 %.

El informe refleja el impacto de la dana en los consumidores y destaca cómo, "aunque sigue influyendo en la relación con las marcas, su impacto es hoy más emocional que transaccional, en comparación con el momento posterior a la dana". Sin embargo, una parte significativa de los consumidores (35,3 %) declara "mayor afinidad y fidelidad" todavía en 2026 hacia aquellas marcas que mostraron apoyo activo tras la riada. "Así, el efecto dana evoluciona desde un apoyo directo en la compra, en 2025, hacia una conexión más emocional y valorativa de aquellas marcas que apoyaron a la comunidad y damnificados en este 2026", destaca el estudio.

Preferencia por lo local

Entre otros aspectos, la encuesta -realizada a 400 residentes en la Comunitat Valenciana- revela que el 80,5 % de los consumidores valencianos prefiere productos y servicios locales en igualdad de precio y calidad, "ya que considera bastante o muy importante" que el producto sea de la Comunitat Valenciana. "Este dato confirma que la proximidad no solo se valora, sino que puede inclinar la decisión final de compra", señala el informe. El origen o procedencia de la marca es un aspecto valorado por los consumidores valencianos que toma mayor importancia cuando la marca se siente "próxima". Así, para más del 70 % de los encuestados es "importante o muy importante" la procedencia nacional, autonómica y provincial.

Imagen de archivo del mercado de Aldaia, poco después de la dana. / Germán Caballero

Al respecto, por edades, cuanta más edad tienen los consumidores, mayor es el arraigo a los productos de la tierra, en igualdad de precio y calidad. Así, para el 85,7 % de los 'baby boomers' (de 58 a 77 años) es bastante o muy importante que un producto sea de la Comunitat Valenciana frente al 64,8 % de la 'generación Z' (de 18 a 32 años).

En concreto, el sector agroalimentario -alimentación y bebidas- es en el que más influye el origen del producto en la decisión de compra, con especial hincapié en los productos frescos, seguidos del sector de la hostelería: el 71,5 % de los encuestados afirma tener en cuenta el origen de los productos frescos, frente al 53,8 % de los productos no perecederos. Y en tercer lugar, se sitúan los servicios de restauración y hostelería con un 36,8 % de los consumidores.

Pesimismo macroeconómico

Entre otros asuntos que aborda el estudio, destaca que el pesimismo del consumidor se mantiene respecto a la economía mundial y nacional, ya que el 56,3 % y el 63 %, respectivamente, asegura que empeorará en 2026. No obstante, ese pesimismo es menor en la propia economía, donde el 67,3 % piensa que se mantendrá o incluso mejorará.