Feria Valencia crea una marca paraguas para los certámenes del hábitat y Cevisama

Feria Valencia ha creado una marca paraguas para englobar la imagen de campaña para la convocatoria conjunta que aglutinará entre el 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 a Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva iniciativa 360 by Cevisama, que sustituye al certamen de la cerámica que hasta ahora tenía lugar todos los meses de febrero y que había entrado en declive. Bajo el concepto estratégico ‘Valencia Inspira Diseño’, "esta nueva identidad visual simboliza la unión de los cuatro grandes sectores del hábitat en una sola experiencia integral, posicionando a la ciudad como epicentro internacional de la inspiración en interiorismo y arquitectura contemporánea".