El Gobierno activa el plan de 25 millones para impulsar el consumo de cítricos y frenar las plagas

Intercitrus (la interprofesional citrícola española, con sede en València) ha recuperado la capacidad de recibir ayudas y financiar acciones propias mediante la aprobación, el 17 de febrero de 2026, de una nueva extensión de norma por parte del Ministerio de Agricultura y el consejo general de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIA). Este histórico plan, que se recupera tras una parálisis de casi veinte años, resurge con un presupuesto de 5 millones de euros anuales durante cinco años (es decir, un total de 25 millones de euros), se destinará a la promoción del consumo, I+D y la defensa fitosanitaria.

Intercitrus ha operado sin ayudas directas del Gobierno para campañas de promoción desde aproximadamente 2008. Tras años de parálisis y falta de financiación pública, el sector acordó en 2024 financiar sus propias acciones de promoción, con la intención de activar la primera campaña conjunta de promoción en años para la temporada siguiente a junio 2025.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este pasado martes la Orden APA/121/2026, del Ministerio de Agricultura, que Intercitrus valora de manera positiva. El presidente de Intercitrus, Celestino Recatalá, considera que "la voluntad de diálogo, la capacidad para llegar a grandes consensos y el infatigable trabajo que han demostrado todos los colegios que formamos parte de la interprofesional recogen sus frutos. A partir de ahora -añade- vamos a poner en marcha las actuaciones previstas desde la unidad y la corresponsabilidad, porque los retos a los que nos enfrentamos requieren una respuesta inmediata, enérgica y contundente”.

Principal partida

La principal partida, a la que irá destinada entre el 55 y 75% del presupuesto, es la comunicación y mejora de la imagen de naranjas y mandarinas nacionales -tanto producciones en fresco como zumo 100% natural- y las campañas de promoción para fomentar el consumo de las naranjas y mandarinas españolas en los mercados internacionales.

Celestino Recatalá, presidente de Intercitrus. / LEVANTE-EMV

Las líneas de investigación y desarrollo en el sector de la naranja y mandarina harán hincapié en un plan integral de mejora vegetal frente al Huanglongbing (HLB), la aplicación de tecnologías de edición genética, la obtención de nuevas variedades sin semillas y el refuerzo de la gestión Integrada. Este apartado contará con el 18-28% del presupuesto. Por último, la defensa fitosanitaria y lucha contra plagas y enfermedades incluirá la colaboración y refuerzo con los programas de vigilancia en las distintas comunidades autónomas productoras de naranjas y mandarinas, con un presupuesto que representará entre el 10 y 20% del total.

Aportaciones

El método de recaudación establece una aportación obligatoria de 0,0006 €/kg de naranja y mandarina para el productor y comercializador (es decir, 1,2 €/tn), de manera que Intercitrus prevé recaudar unos cinco millones de euros al año durante cinco años. Para ampliar este presupuesto, la interprofesional acudirá a la próxima convocatoria de ayudas para financiar campañas de promoción con fondos europeos de hasta un 80%.

La presentación de Intercitrus, elaborada a partir de datos oficiales, reveló que la producción nacional sufre una tendencia a la baja: el aforo de la campaña 2025/26 se sitúa en 4,45 millones de toneladas -2,72 en naranjas y 1,73 en mandarinas-, la más baja en 16 años, lo que implica un descenso del 30% respecto a los 6,3 millones de toneladas de la temporada 2018/19. Asimismo, las exportaciones citrícolas se limitaron en la pasada campaña 2024/25 a 2,36 millones de toneladas -1,29 en naranjas y 1,07 en mandarinas- arrojando una reducción de 817.000 toneladas en las últimas diez temporadas.