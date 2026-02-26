Juan y Hortensia Roig invierten en una plataforma de creadores de contenido de redes sociales

Ola Creators , la plataforma especializada en contratación de perfiles creativos para redes sociales (Content Creators, Social Media Managers y Community Managers) ha cerrado una ronda de financiación de 100.000 euros. Han participado Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, perteneciente a Marina de Empresas, y Hortensia Roig, presidenta de EDEM. La operación permitirá a la compañía acelerar el crecimiento de su plataforma y consolidar su posicionamiento como el sistema de referencia para empresas que buscan contar en su equipo con perfiles creativos para redes sociales.

Con 22 años, las jóvenes Claudia Silvestre (CEO) e Irene Canals (COO), han fundado Ola Creators, tras conocerse mientras estudiaban Ingeniería y Gestión Empresarial (IGE) en EDEM. En un contexto en el que las redes sociales tienen cada vez más protagonismo, las empresas compiten por atraer talento creativo. Sin embargo, las plataformas tradicionales de empleo no permiten evaluar adecuadamente este tipo de perfiles, ya que el valor real de un creador se demuestra en su contenido y en sus habilidades creativas, no en un currículum. Ola Creators soluciona este problema al integrar portfolios y ofertas en una sola plataforma, permitiendo a las empresas evaluar candidatos por sus vídeos, reduciendo así el tiempo de selección.

Algoritmo de recomendación

Además del enfoque por portfolio, han desarrollado un algoritmo de recomendación que evalúa los vídeos de los candidatos con IA y los ordena según sus habilidades creativas e idoneidad para el puesto. Y más allá de la tecnología, han construido una comunidad de más de 2.000 creadores que ya están registrados en su plataforma.

“Irene y Claudia reflejan cómo se impulsa el talento y emprendimiento desde Marina de Empresas, se formaron en EDEM, fundaron su empresa en Lanzadera, y ahora Angels les acompaña en el capital para seguir creciendo” destaca el director general de Angels, Pepe Peris.

Claudia Silvestre e Irene Canals, fundadoras de Ola Creators, aseguran: “Las marcas necesitan creadores capaces de generar contenido auténtico y alineado con su identidad. Sin embargo, las plataformas de contratación actuales no permiten evaluar ni validar este talento, pese a que hay muchos creadores preparados para aportar valor real”.