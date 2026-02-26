Ryanair anuncia sus rutas desde el aeropuerto de Valencia para este verano

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha anunciado este jueves todas las rutas que operará este verano con origen y destino Valencia. La compañía irlandesa añade dos nuevas ciudades e incorpora vuelos adicionales a las rutas que ya tenía en su calendario. En total, Ryanair cuenta con 59 rutas para el aeropuerto de Manises.

Así, las dos nuevas conexiones anunciadas son a Rabat, capital de Marruecos, y Varsovia, capital de Polonia, ambas con dos frecuencias semanales. Ryanair, además, añade para esta temporada estival vuelos adicionales a 20 destinos como Tánger, Lisboa, Bari o Malta. La programación de Ryanair en Valencia ofrecerá 335 frecuencias semanales este verano, un 2 % más que el año pasado.

Una inversión de 700 millones

El programa de verano de 2026 de Ryanair operará principalmente en los siete aviones que la aerolínea tiene con base en Valencia, lo que representa una inversión de 700 millones de dólares, ha recordado la empresa. Así, "generará más de 4.100 empleos locales y fortalecerá la conectividad de Valencia, contribuyendo al posicionamiento de la región como destino turístico líder", ha añadido.

"Mientras Ryanair continúa creciendo en el aeropuerto de Valencia [fue la compañía que más viajeros trasladó en 2025], el sector turístico español se encuentra en una encrucijada con la propuesta de Aena de aumentar las tarifas un 21 % en los próximos cinco años. El país necesita instalaciones de bajo coste y precios competitivos para atraer la inversión y el crecimiento de las aerolíneas; sin embargo, Aena solo ofrece instalaciones de lujo y tarifas excesivas que minan la competitividad de España", han lamentado desde la aerolínea.

"Ryanair -ha insistido- rechaza estas políticas enormemente perjudiciales, que solo benefician al monopolio de Aena, y exige a la CNMC y al Ministerio de Transportes que reduzcan las tarifas aeroportuarias y protejan la conectividad, el turismo y el empleo en España".

El efecto de las tasas

Alejandra Ruiz, portavoz Ryanair en España, ha explicado que la programación veraniega de la compañía "aumenta las operaciones semanales de Ryanair en Valencia" y "ofrece a nuestros clientes aún más opciones con las tarifas más bajas".

"Ryanair mantiene su compromiso con Valencia, donde continúa ofreciendo nuevas rutas y conexiones mejoradas que impulsan la popularidad de la región entre los visitantes internacionales y nacionales. Sin embargo, las tarifas excesivas de AENA, que han encarecido demasiado los vuelos desde otras regiones españolas y han contribuido a la pérdida de 1,2 millones de asientos en la próxima temporada de verano, siguen socavando la competitividad de España", ha criticado.

"Si se aprueba la propuesta de AENA de aumentar las tasas un 21 % adicional para 2031, perjudicará aún más la conectividad aérea, el turismo y el empleo en toda España, ya que la capacidad de las aerolíneas inevitablemente migrará a aeropuertos de menor coste en otras partes de Europa".