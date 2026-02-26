NxN busca trabajadores para su nuevo centro de datos València

NxN Data Centers ha puesto en marcha la primera fase de contrataciones para su nuevo centro de datos en València, tras el inicio de las obras de la infraestructura que abrirá sus puertas en Vara de Quart en el primer semestre de 2027. En concreto, la compañía ha lanzado cerca de 30 oportunidades de empleo para puestos técnicos, operativos y de negocio, ya que este centro acogerá también las oficinas centrales del grupo.

El director de Operaciones de NxN, Rafa García, ha explicado que, con el objetivo de atraer y retener talento local, “NxN está acercando su propuesta de empleo directamente a escuelas de negocio, universidades y centros de formación en grados profesionales”. “Con esta estrategia, la compañía refuerza su compromiso con la comunidad y la capacitación en sectores estratégicos como IT, energía e infraestructuras críticas”, ha destacado García.

Por un lado, el proyecto buscará perfiles especializados en marketing y gestión comercial, gestores de diferentes canales de venta y comerciales de venta directa. Por otro lado, en las funciones técnicas y operativas se requerirán perfiles con estudios universitarios o de formación profesional vinculados a cada puesto, entre los que se incluyen técnicos en soporte y operación de instalaciones y redes de telecomunicaciones, técnicos en sistemas informáticos y hardware de inteligencia artificial (IA), técnicos en mantenimiento de instalaciones eléctricas y de climatización, así como ingenieros industriales, ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicación y expertos en redes de comunicaciones y sistemas de IA.

Sostenibilidad

NxN Data Centers busca colaborar con proveedores locales y programas de formación para garantizar que la inversión tenga un impacto positivo en la comunidad. Esta iniciativa se complementa con un diseño sostenible del centro, que cumple con los estándares BREEAM Excelente, utiliza energía 100 % renovable y cuenta con consumo de agua cero, minimizando así cualquier impacto ambiental.

El centro contará con una inversión de 60 millones de euros, una superficie aproximada de 6.500 metros cuadrados y una potencia inicial de 5 megavatios (MW). Asimismo, el perfil de cliente al que se dirige la infraestructura incluye principalmente empresas y administraciones públicas.

En este sentido, varias compañías ya han mostrado interés y quieren contratar los servicios de NxN Data Centers. Entre ellas se encuentran empresas locales y multinacionales que buscan establecerse en la ciudad de Valencia. “Nuestros centros de datos no solo serán activos tecnológicos de primer nivel, sino también un motor de empleo, formación y desarrollo local”, ha concluido el director de Operaciones de NxN.

Previsiones

Según las previsiones de la compañía, en los próximos meses se abrirán nuevas vacantes que contribuirán a generar hasta 100 empleos directos y alrededor de 500 empleos indirectos e inducidos.

NxN Data Centers planea abrir aproximadamente diez centros de datos en los próximos cinco años, con una inversión conjunta estimada de unos 500 millones de euros.

