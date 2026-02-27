Utor descarta dar entrada a fondos para mantener el control total de Baleària

Baleària descarta dar entrada a fondos o a otros inversores en su capital porque quiere mantener el control total de la compañía. Pese al fuerte endeudamiento de la empresa por la inversión en nuevos barcos y la operación de compra del grupo canario Armas, Adolfo Utor (presidente y propietario del 100 % de las acciones) tiene claro que la naviera es una empresa familiar y lo va a seguir siendo. La compañía ha creado una filial en Canarias donde sí van a entrar empresarios isleños con una participación inferior al 40 %, pero la matriz seguirá siendo íntegramente propiedad de Adolfo Utor.

El presidente e impulsor de la compañía con base en Dénia confirmó el miércoles durante la presentación de resultados de 2025 que ha tenido ofertas para entrar en la firma. "Sugerencias y oportunidades ha habido, pero nosotros trabajamos para que nuestro proyecto sea nacional y seguir manteniendo la propiedad. Esa es la voluntad", señaló.

Sin subordinación

Adolfo Utor insistió en que Baleària "es una empresa familiar". El naviero recordó que su hijo Guillermo Utor es el vicepresidente y subrayó que el futuro de la compañía pasa por él. "No vamos a abrir el capital mientras seamos capaces de mantener la independencia. Abrir el capital significa subordinar los intereses de la compañía a los de otros", advirtió. El presidente de la naviera valenciana añadió: "Los intereses de los fondos de inversión son a corto plazo y los nuestros a largo plazo. Queremos mantener nuestra identidad y no subordinarnos a la estrategia de otro grupo".

Adolf Utor, presidente de Balearia / Fernando Bustamante

Canarias

En el caso de Canarias, Utor sí ha aprobado la entrada en el capital de empresarios isleños. Es una fórmula que ya empleó con éxito cuando se alió con la familia Matutes, que tenía un 42 % del grupo y que salió de la empresa en octubre de 2021. En principio, los empresarios canarios tendrán un 30 % de la propiedad de Baleària Canarias y la gestión estará controlada por Utor y su equipo. El empresario calcula que, una vez que se cierre la operación, tardarán "dos o tres años" en enderezar el rumbo de Armas y optimizar la adquisición.

Deuda

Baleària tiene actualmente una deuda de 650 millones de euros y con "la compra de Armas se va a ir a 1.000 millones", según explicó Utor. "Toda esa deuda está sobradamente respaldada por la flota. Nuestro sector es de capital intensivo y nosotros contamos con el beneplácito de las entidades financieras", apuntó. El naviero destacó que Baleària compra Armas por el "valor de sus barcos".

Cuando se cierre la operación, el grupo reforzará su presencia en Canarias, e incorporará 15 ferries y 1.500 empleados. Para el presidente de la compañía, esta integración tiene una "dimensión estratégica" para la "cohesión" territorial nacional: "España necesita operadores marítimos sólidos, con dimensión suficiente para competir con los grandes grupos internacionales y garantizar la conectividad de todos los territorios. Baleària es una empresa de capital 100 % nacional con una amplia trayectoria y un proyecto a largo plazo. Estamos preparados para asumir ese reto con responsabilidad y visión de futuro", aseguró.

Crecimiento

La empresa está ahora mismo centrada en su crecimiento en España a través de la compra de Armas y tiene en un segundo plano la expansión en el Caribe. Adolfo Utor explicó que ahora mismo tienen en proyecto una línea para unir Puerto Rico con la República Dominicana. "Estamos terminando de negociar y de momento no tiene fecha" de apertura, admitió. "Nuestro objetivo ahora es crecer con Armas y veremos luego si ampliamos la actividad con el Caribe", destacó el presidente de la compañía.