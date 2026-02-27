AVA-Asaja califica de "traición institucional al campo europeo" la activación provisional del acuerdo con Mercosur

AVA-Asaja ha calificado este viernes como "una auténtica traición institucional al sector agrario europeo" la decisión anunciada en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

La organización considera "especialmente grave que este paso se produzca apenas unos días después de que la propia Comisión haya publicado el informe final de auditoría sobre Brasil, en el que se concluye que la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol 17β no ha sido abordada de forma satisfactoria".

El informe reconoce que las medidas adoptadas por la autoridad brasileña "no han sido plenamente eficaces para excluir de la exportación a la UE carne de animales tratados con esta sustancia y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en el sistema de control", señala la organización agraria. Para AVA-Asaja, "no se entiende cómo, con estas conclusiones oficiales sobre la mesa, las instituciones europeas deciden acelerar un acuerdo que incrementa los contingentes de importación en sectores especialmente sensibles para España".

Competencia desleal

AVA-Asaja insiste en que "no se opone al comercio internacional, pero sí a acuerdos que no garantizan reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que exponen a los productores europeos a una competencia desleal".

No obstante, la organización subraya que "la batalla no está cerrada". "El acuerdo -añaden- deberá seguir su recorrido institucional y, una vez que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las dudas jurídicas planteadas, el Parlamento Europeo deberá votar su ratificación definitiva. Un recurso de un Estado miembro ante el TJUE, como ya han anunciado públicamente Hungría y Polonia, podría suspender cautelarmente el acuerdo".

En este contexto, la asociación hace un llamamiento al Gobierno de España para que "defienda con firmeza al sector agrario español y estudie la presentación de un recurso ante el TJUE, con el objetivo de proteger los intereses de agricultores y ganaderos". Asaja advierte de que, "ante la gravedad de los acontecimientos, continuará con su calendario de movilizaciones y adoptará las medidas que considere necesarias para defender al campo español". El proceso, aseguran, "no termina aquí". "El sector agrario no va a permanecer inmóvil ante decisiones que comprometen su viabilidad y la seguridad alimentaria europea", concluyen.