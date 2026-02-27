Avaesen celebra su 20 aniversario reuniendo a más de 200 líderes del sector energético valenciano

Más de 200 representantes del sector energético, empresarial e institucional se dieron cita anoche en La Gran Sala del Palau Alameda para celebrar el 20 aniversario de Avaesen, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, en un acto que sirvió para hacer balance del crecimiento del ecosistema renovable valenciano y reconocer a las empresas y profesionales que han contribuido de forma decisiva a su desarrollo.

La gala, que contó con la presencia de representantes institucionales del tejido empresarial valenciano, financiero, del ecosistema innovador y de la sociedad civil, puso en valor la evolución de un sector que durante dos décadas se ha consolidado como uno de los motores económicos y tecnológicos de la Comunitat Valenciana, generando empleo cualificado, atrayendo inversión y posicionando a la región como referente en energías limpias e innovación sostenible.

Intervención de Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen. / Rober Solsona

Durante su intervención, Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, destacó: «Hace veinte años hablar de renovables era hablar de futuro; hoy es hablar de presente, de competitividad y de oportunidad para nuestro territorio». Lacruz subrayó, además, que Avaesen ha «acompañado» al sector en momentos clave, «impulsando la colaboración público-privada, la internacionalización y el desarrollo de proyectos estratégicos que han fortalecido el ecosistema energético valenciano». Y -añadió- continuarán impulsando la transformación industrial, tecnológica y social del territorio, «porque la Comunitat Valenciana tiene el talento y las empresas necesarias para liderar la transición energética».

El acto incluyó un recorrido audiovisual en clave de humor sobre cómo ha cambiado la tecnología nuestra vida en estas dos décadas, así como mensajes de felicitación de instituciones y empresas asociadas.

Reconocimientos a la excelencia del sector

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de los Premios XX Aniversario Avaesen, que distinguieron a cinco referentes del sector:

Premio Trayectoria a Power Electronics , compañía valenciana líder mundial en soluciones de almacenamiento energético y en la fabricación de inversores para plantas fotovoltaicas, con una destacada presencia internacional y un papel clave en el despliegue global de las energías renovables.

, compañía valenciana líder mundial en soluciones de almacenamiento energético y en la fabricación de inversores para plantas fotovoltaicas, con una destacada presencia internacional y un papel clave en el despliegue global de las energías renovables. Premio Empresa del Año a Prosolia Energy , productor independiente de energía (IPP) especializado en soluciones renovables integrales, por su capacidad de crecimiento, el desarrollo de proyectos de generación y autoconsumo y su contribución a la descarbonización del modelo energético.

, productor independiente de energía (IPP) especializado en soluciones renovables integrales, por su capacidad de crecimiento, el desarrollo de proyectos de generación y autoconsumo y su contribución a la descarbonización del modelo energético. Premio In Memoriam a Bernardo Luis, CEO de DPV Energy y delegado de UNEF en la Comunitat Valenciana , en reconocimiento a su compromiso con la energía solar fotovoltaica y su impulso al desarrollo del sector renovable en la región.

, en reconocimiento a su compromiso con la energía solar fotovoltaica y su impulso al desarrollo del sector renovable en la región. Asociado Destacado a Grupo Enercoop , en el año de su centenario, por su trayectoria como referente en modelos energéticos cooperativos y comunidades energéticas locales, así como por su compromiso sostenido con la comunidad y la sostenibilidad.

, en el año de su centenario, por su trayectoria como referente en modelos energéticos cooperativos y comunidades energéticas locales, así como por su compromiso sostenido con la comunidad y la sostenibilidad. Inspiración para el Cambio a Samira Khodayar Pardo, por su labor científica y divulgativa en el ámbito del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, y por su capacidad para acercar el conocimiento climático y la transición energética a la sociedad.

En este sentido, Samira Khodayar subrayó la necesidad de acelerar la acción climática desde el conocimiento científico y la colaboración entre sectores.

Por su parte, Pedro Fresco, director general de Avaesen, puso en valor el papel de la asociación como plataforma de conexión entre empresas, administración y sociedad, y reafirmó «el compromiso de seguir trabajando para consolidar a la Comunitat Valenciana como uno de los principales hubs energéticos del sur de Europa».

La celebración concluyó con un cóctel networking que permitió reforzar alianzas y generar nuevas oportunidades de colaboración entre los asistentes.

La gala ha contado con el respaldo de empresas comprometidas con el impulso del sector energético en la Comunitat Valenciana como: Power Electronics, Turbo Energy Solar Innovation, Umbrella Global Energy, Statkraft, Andersen, Prosolia Energy, Endurance Motive, S.A., Genia Bioenergy, V3J Ingeniería y Servicios y Caixa Popular.

Tras veinte años de trayectoria, Avaesen reafirma su papel como ecosistema de referencia en tecnologías limpias, afrontando una nueva etapa marcada por la innovación, la industrialización verde y la consolidación de la Comunitat Valenciana como territorio estratégico en el nuevo modelo energético europeo.

Sobre Avaesen

Avaesen es la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, que aglutina a más de 300 agentes públicos y privados del sector renovable, con una facturación total de 7.500 millones de euros y 20.000 empleos verdes.