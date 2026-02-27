Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tanque tormentas PicanyaCentro logístico GandiaCorredor ferroviarioDesagüe PoyoManifestación educaciónMolino AlziraLibros ValènciaNxN empleoMaribel VilaplanaProtesta taxisMarzo falleroExtra FallasFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Cleop aumenta un 10% su facturación hasta los 34,6 millones de euros

La cifra de negocio del grupo crece por las residencias de mayores

Residencia de mayores de Cleop.

Residencia de mayores de Cleop. / Levante-EMV

Joan Batalla

València

El Grupo Cleop ha cerrado 2025 con un incremento del 9,9% en su cifra de negocios consolidada, hasta los 34,6 millones de euros, frente a los 31,4 millones del ejercicio 2024, así como un Ebitda consolidado de 2,16 millones.

El grupo empresarial atribuye el aumento de la cifra de negocio principalmente al segmento sociosanitario, actividad en la que ha inaugurado tres nuevos centros residenciales de mayores a lo largo del ejercicio, ubicados en La Vall d'Uixò , Cullera y Mutxamel, ha destacado en un comunicado.

Con ello, el grupo, bajo la marca Novaedat, cuenta con 964 plazas residenciales y presta servicios relacionados con la dependencia a más de 1.100 personas en residencias de mayores y diversidad funcional, centros de día, viviendas tuteladas y servicios de asistencia a domicilio.

El segmento sociosanitario representa el 57% de la cifra total de la facturación consolidada del grupo, con un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior. Durante el pasado año se recibió propuesta de adjudicación, por parte de Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, de 15 de los hospitales de día de salud mental licitados.

Construcción

De su lado, el importe neto de la cifra de negocios del segmento de construcción del ejercicio supone el 41% de la cifra total de negocios del grupo y asciende a 14,39 millones de euros.

La cartera de obra contratada y pendiente de ejecutar a fecha actual asciende a 15,46 millones de euros, de la que el 63% corresponde a administraciones públicas y cuyos proyectos en ejecución son, fundamentalmente, del sector sociosanitario, sanitario, educación y residencial.

Empleo

Grupo Cleop ha explicado que el crecimiento de su actividad ha implicado un "notable" aumento de la plantilla, que ha alcanzado las 750 personas trabajadoras a 31 de diciembre de 2025, con un incremento del 48% en el número medio de personas empleadas respecto al ejercicio anterior.

Noticias relacionadas

Por otro lado, los cambios y la inversión realizada en nuevas tecnologías han sido "clave" para mejorar la eficiencia en la gestión, reducir costes y abordar el incremento de la actividad previsto en el plan estratégico", ha destacado la compañía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  2. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  3. La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva
  4. València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
  5. Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
  6. Dos alternativas para el corredor ferroviario hacia l'Horta Sud: prolongar el metro hasta Barrio del Cristo y un “metrotram” ligado al túnel pasante
  7. La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
  8. ¿Por qué incineran a Antonio Tejero en Xàtiva y no en Alzira donde falleció?

El riesgo de caída de una campana de 2.000 kilos obliga a precintar la Plaça de l'Ajuntament de Dénia

El riesgo de caída de una campana de 2.000 kilos obliga a precintar la Plaça de l'Ajuntament de Dénia

Desmantelan dos narcopisos en uno de los "puntos calientes" de la calle Viana de València

Desmantelan dos narcopisos en uno de los "puntos calientes" de la calle Viana de València

Cleop aumenta un 10% su facturación hasta los 34,6 millones de euros

Cleop aumenta un 10% su facturación hasta los 34,6 millones de euros

El pop latino de Tini y el rock legendario de Brian Adams escogen el Roig Arena

El pop latino de Tini y el rock legendario de Brian Adams escogen el Roig Arena

Paterna da un paso clave para ser “Gran Ciudad”: el pleno aprueba por unanimidad la solicitud a Les Corts

Paterna da un paso clave para ser “Gran Ciudad”: el pleno aprueba por unanimidad la solicitud a Les Corts

Sanidad pondrá en marcha antes de verano las tres unidades multidisciplinares para pacientes con enfermedades raras

Sanidad pondrá en marcha antes de verano las tres unidades multidisciplinares para pacientes con enfermedades raras

El Alzira FS visita al colista con el objetivo de reengancharse a la salvación

El Alzira FS visita al colista con el objetivo de reengancharse a la salvación
Tracking Pixel Contents