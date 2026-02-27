Fevama premia a Andreu World, Maderas Blanquer y Voolcan Grupo
València
La Federación Empresarial del Mueble y la Madera entregó en la noche del jueves los Premios FEVAMA 2026, un reconocimiento a la trayectoria empresarial e institucional a las empresas Maderas Blanquer y Voolcan Grupo, al CIPFP Catarroja y un homenaje al CEO de Andreu World Jesús Llinares.
Asistieron a la gala cerca de 250 personas, entre ellas la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio Marian Cano; el conseller de Hacienda José Antonio Rovira, el secretario autonómico de Industria Felipe Carrasco, así como los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y de la patronal autonómica CEV, Vicente Lafuente.
