Fevama premia a Andreu World, Maderas Blanquer y Voolcan Grupo

Los premiados, junto al presidente de Fevama, Alejandro Bermejo

Los premiados, junto al presidente de Fevama, Alejandro Bermejo / Levante-EMV

Joan Batalla

València

La Federación Empresarial del Mueble y la Madera entregó en la noche del jueves los Premios FEVAMA 2026, un reconocimiento a la trayectoria empresarial e institucional a las empresas Maderas Blanquer y Voolcan Grupo, al CIPFP Catarroja y un homenaje al CEO de Andreu World Jesús Llinares. 

Asistieron a la gala cerca de 250 personas, entre ellas la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio Marian Cano; el conseller de Hacienda José Antonio Rovira, el secretario autonómico de Industria Felipe Carrasco, así como los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y de la patronal autonómica CEV, Vicente Lafuente. 

