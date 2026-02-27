Galán defiende la prórroga de nucleares como Cofrentes: "Tienen una extensión de vida de 80 años"

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha revelado que la eléctrica va a pedir la ampliación de la vida útil, además de la ya solicitada para Almaraz, para otras centrales nucleares en el futuro, ya que considera que "la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60, e incluso 80 años". Las centrales son como la de Cofrentes. En una conferencia con analistas para presentar los resultados del grupo del ejercicio 2025, señaló que "este es un proceso que está en marcha" y que se está analizando, después de que las propietarias de Almaraz -la propia Iberdrola, Endesa y Naturgy- solicitaran en octubre formalmente al Gobierno una prórroga para los dos grupos de la central extremeña hasta 2030.

Iberdrola es propietaria al 100 % de la central nuclear de Cofrentes, que tiene programado su cierre para noviembre de 2030. En 2019, las empresas propietarias de las nucleares en España alcanzaron un acuerdo con Enresa para establecer un calendario de cierre ordenado del parque existente entre 2027 y 2035, empezando así por Almaraz y concluyendo con Trillo.

El presidente de Iberdrola insistió en la necesidad de hacer uso de un activo como el nuclear, ya que es "seguro, estable y, además, favorece los precios bajos", a pesar de la "enorme" carga impositiva que sufren en España. "Esa es la realidad que estamos viendo hoy en día. Y de hecho, países europeos sin centrales nucleares tienen precios estructuralmente altos, unos 20 euros más en comparación con España y Francia. Así que este es el gran debate que se está produciendo en Europa", dijo al respecto. Así, recalcó que los países que mantienen sus centrales nucleares, y han invertido en otras tecnologías renovables, cuentan con unos precios más bajos que aquellos "que no han construido o que han cerrado las centrales nucleares y que dependen por completo de la importación de combustibles fósiles".

Extensión de vida de 80 años

"Por esa razón, hemos solicitado ya la extensión de Almaraz, y nos gustaría la extensión de otras centrales en el futuro. Ese proceso está en marcha. El Consejo de Seguridad Nuclear lo está analizando. Nosotros hemos enviado toda la documentación requerida. Y el hecho es: que las centrales nucleares, la mayoría de centrales nucleares parecida a esta, tienen una extensión de vida de 60, incluso de 80 años. Y no tendría mucho sentido que no aprovecháramos este activo que, insisto, es necesario, seguro, eficiente y contribuye a tener precios más bajos", insistió.