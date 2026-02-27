El pequeño comercio valenciano reclama mayor agilidad administrativa y apoyo "real"

Unió Gremial, entidad que aglutina parte del pequeño comercio valenciano, reivindica "mayor celeridad, simplificación administrativa y apoyo real al comercio por parte de las administraciones públicas". Su presidente , Mauro Lorenzo, recuerda que "la dana dejó más de 2.000 autónomos sin ayudas por falta de fondos", por lo que "los retrasos en convocatorias y resoluciones no pueden repetirse".

Lorenzo se expresó así en la reciente asamblea general ordinaria de la federación, celebrada en Manises, y a la que asistieron más de un centenar de representantes de las entidades asociadas. El encuentro estuvo marcado por la presentación del informe anual del presidente y el proceso electoral para la renovación de la mitad de la junta directiva.

Lorenzo destacó que "2025 ha sido un año complejo, pero los objetivos se han cumplido gracias al esfuerzo colectivo". Entre los hitos del ejercicio, subrayó "el refuerzo de la presencia institucional, participando en los espacios donde se toman decisiones que afectan al comercio local y a los autónomos, el impulso a la formación, clave para seguir impulsando el tejido comercial y un indicador del espíritu de profesionalización del sector y la reivindicación y dinamización del comercio local".

Lorenzo hizo referencia también a los retos futuros, especialmente en materia de digitalización y nuevas obligaciones administrativas. Entre ellos, destacó la implantación de la factura electrónica, así como los sistemas Verifactu y Ticket Bai, "que supondrán un cambio en la gestión de los comercios, el acompañamiento técnico y formativo a las asociaciones y profesionales para adaptarse a estos sistemas y el refuerzo del modelo de comercio de proximidad".

Renovación de la junta

Durante la asamblea se celebró también el proceso electoral de renovación de la mitad de la junta directiva. Así, se incorporan a ella Pilar Rodriguez (Asociació de Comerços i Empreses de Sedaví), Tábata Gonzalo (Asociación de Comerciantes de la Saïdia), Carolina Camós (Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera) y Juan Lluesma (Gremi Artesà de Floristeries de la Comunitat Valenciana). Además, renueva Toni Rodilla (Associació de Comerciants i Professionals Activitats Diverses).