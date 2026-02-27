Premios Fevama 2026: un reconocimiento a la excelencia de las empresas del hábitat de la Comunidad Valenciana

La Escuela de Negocios Cámara Valencia, en Paterna, acogió el jueves 26 de febrero un nuevo evento empresarial: Los Premios Fevama. Cerca de 250 personas, entre ellos empresarios y profesionales del hábitat, cargos del Consell e importantes figuras del asociacionismo empresarial, coparon el salón de actos de la Escuela para acompañar a los homenajeados.

La familia Blanquer junto al Conseller de hacienda José Antonio Rovira y el Presidente de Fevama, Alejandro Bermejo. / Javier Yaya - Tato Baeza

Los premios se otorgaron a Maderas y Chapas Blanquer, en la categoría de Trayectoria Empresarial; Voolcan Grupo por su Consolidación Internacional; y el Centro Integrado Público de Formación Profesional de Catarroja, a la Cooperación Institucional.

Emilio Revert (CEO Voolcan Grupo) con Vicente Lafuente y Alejandro Bermejo. / Javier Yaya - Tato Baeza

Asimismo, la Federación de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana quiso realizar un homenaje especial a Jesús Llinares, CEO de la empresa de mobiliario de diseño Andreu World, por su trayectoria profesional en el sector del hábitat.

Jesús Llinares (CEO Andreu World) / Javier Yaya - Tato Baeza

Dos empresas referentes en la Comunidad Valenciana

El caso de Maderas y Chapas Blanquer es un ejemplo que demuestra cómo una empresa familiar con 100 años de antigüedad puede evolucionar sin renunciar a su esencia. La empresa, ubicada en Beniparrell (Valencia), comercializa maderas y chapas de multitud de especies para satisfacer las demandas del mercado, siempre cuidando al detalle las certificaciones y el Código de Buenas Prácticas.

Otra empresa familiar premiada por Fevama fue Voolcan Grupo, un negocio con una consolidada proyección internacional que va desde la fabricación de mueble de exterior al equipamiento integral de grandes proyectos hoteleros. Con presencia industrial en Indonesia, La Font de la Figuera y Moixent (Valencia), entre sus clientes se incluyen los grupos hoteleros Meliá, Marriott, Hyatt o Palladium.

Catarroja, el centro de formación de referencia que sobrevivió a la DANA

El Premio Fevama a la Cooperación Institucional fue para el CIPFP Catarroja, un referente de formación, compromiso y servicio público, profundamente vinculado a su entorno social y productivo. Como centro de Labora, cuenta con más de 5.000m2 de aulas técnicas y talleres equipados con tecnología avanzada, así como con los recursos materiales y humanos necesarios para ofrecer una formación de alto nivel. A pesar de ser gravemente afectado por la DANA, Labora ha impulsado las obras de reconstrucción, actualmente en desarrollo, como símbolo de resiliencia y de una firme apuesta por el futuro.

Rafael Navarro (Director del CIPFP Catarroja) con José Vicente Morata y Alejandro Bermejo. / Javier Yaya - Tato Baeza

Llevando la excelencia empresarial a lo más alto

El homenaje de Fevama a un empresario destacado de la industrial de hábitat fue para Jesús Llinares. Él es consejero delegado (CEO) de Andreu World, una de las empresas españolas líderes a nivel internacional en el sector del mobiliario de diseño contemporáneo. Bajo su dirección, Andreu World ha reforzado su liderazgo en diseño e internacionalización, expandiendo su presencia a más de 90 países y consolidando una red de 33 showrooms propios en España, Europa, Estados Unidos y Asia. Su firme compromiso con la sostenibilidad se ha convertido en una de las señas de identidad de la empresa, impulsando iniciativas pioneras de economía circular y obteniendo las principales certificaciones internacionales en esta materia.

Jesús Llinares (Andreu World) con la Consellera de Industria Marian Cano y Alejandro Bermejo. / Javier Yaya - Tato Baeza

Un ecosistema colaborativo e innovador

En la clausura del acto, Alejandro Bermejo, presidente de Fevama, felicitó a los premiados y homenajeados por ser referentes de esta industria. “Un año más nos reunimos para celebrar un sector que continúa creciendo y representando un peso importante en el PIB de la Comunidad Valenciana”. Y señaló que 2025 ha sido un año “de seguir sumando asociados a la Federación, con hitos como la incorporación de IKEA Ibérica”. Bermejo concluyó que la fortaleza del sector del hábitat valenciano reside en la colaboración y en la convicción de su papel estratégico en el desarrollo económico de España.

Por su parte Marian Cano, Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, resaltó que estos premios son una demostración del compromiso empresarial de un sector clave en la economía. “Desde la Generalitat consideramos la industria del mueble y la madera un pilar fundamental en la creación de empleo y la generación de riqueza. Un sector que combina capacidad técnica, tecnológica y exportadora, que son el resultado de muchos años de trabajo y de cooperación empresarial”.

Consellera Marian Cano. / Javier Yaya - Tato Baeza

Y habló del dinamismo empresarial del hábitat, que ha dado un paso decisivo hacia un modelo productivo alineado con la tecnología y la sostenibilidad. “Estamos ante un ecosistema colaborativo, innovador y con profesionales formados”.

Asimismo, destacó la labor de Fevama como interlocutor y en la prestación de servicios a las empresas, como un gran valedor de esta industria. Finalmente, reafirmó el apoyo del Consell al empresariado valenciano a través de ayudas públicas, programas de I+D+i y “la escucha activa que nos permite atender a las demandas del sector”.